Prinzenempfang in Kleve: Gipfeltreffen der Tollitäten

Zum 19. Prinzenempfang der Rheinischen Post kamen wieder Tollitäten aus Kleve, Goch, Bedburg-Hau und Kranenburg. Von Milena Reimann

Mit Pauken und Trompeten, mit Trommeln und ordentlich Geschepper marschierten sie ein: Die jecken Tollitäten aus dem Klever Nordkreis mit ihren Garden. Beim 19. Prinzenempfang der Rheinischen Post begrüßte die Redaktion am Montagabend den Klever Prinzen Andreas den Grenzenlosen, die Gocher Vrouwenpoort-Tollitäten Johannes IV. "Prinz Poldi" Polders und Lisa I. Verpoort, Bedburg-Haus Tulpenprinzessin Isabel I. sowie Kranenburgs Prinz Kurt den "Sti(eh)lvollen" und sein Funkenmariechen Maj.

Im prächtig geschmückten Kolpinghaus empfing in diesem Jahr wieder RP-Sportredakteur Helmut Vehreschild die Jecken, nachdem er im vergangenen Jahr selbst als "Prinz Helmut der Sportliche" durch die Klever Lande zog und einmalig als Moderator aussetzte. Er begrüßte die Tollitäten und verlieh ihnen im Namen der RP den Rheinische-Post-Karnevalsorden – nicht ohne selbst Orden abzusahnen und sogar den Prinzenteller aus Kleve verliehen zu bekommen.

"Wir freuen uns, so viele sind da! Mindestens 111, wenn nicht sogar 222", sagte der RP-Redakteur und ließ darauf direkt ausrufen: "Kleve – Helau! Bedburg Hau – Helau! Goch – Helau! Kraneburg – Helau!" Dann übergab er das Wort an die närrischen Oberhäupter, zuerst an Goch, denn die hätten den weitesten Weg gehabt, "15 Kilometer etwa", sagte Vehreschild. "So weit ist der Weg bei euch bis zur Autobahn", scherzte Prinz Johannes IV. und erntete einen Lacher – die Stimmung war gut. "Es ist einfach schön mit so vielen Prinzenpaaren hier einzuziehen, ich find das einfach nur klasse", sagte der Gocher Prinz.

Zustimmung gab es vom närrischen Adel: "Grenzenlos ist unser Motto dieses Jahr, wir leben das alle gemeinsam. Das ist eine fantastische Session, es ist ein bisschen schade, wenn es bald vorbei ist, aber wir hauen noch mal richtig einen raus die nächsten Tage", versprach der Klever Prinz Andreas der Grenzenlose. "Ich hab schon ganz viele Karnevalssessionen miterlebt, aber dieses Jahr macht es einfach so viel Spaß. Keiner feiert gegen den anderen, wir feiern einfach so wunderbar miteinander, dafür möchte ich mich bei euch allen bedanken", sagte Tulpenprinzessin Isabel I. aus Bedburg-Hau. Dass die Jecken aus den verschiedenen Städten und Gemeinden gut zusammen feiern konnten, bewiesen sie im Anschluss: Prinzen, Prinzessinen, Funkemariechen und andere Gästen schwebten und wippten im Paartanz über das Parket, nachdem die Kinder und Jugendlichen der Showtanzgruppe "Källesse Quecksprengers" der Brejpott-Quaker Kellen die Tanzfläche mit ihrem Showtanz schon eingeweiht hatten.

