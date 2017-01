Kranenburg/Kleve/Goch: Goch gräbt Kleve das Wasser ab

Die EVK, als Tochter der Gocher Stadtwerke, liegt im Rennen um den lukrativen Wasserkonzessionsvertrag für die Gemeinde Kranenburg vorn. Stadtwerke Kleve haben Widerspruch gegen ein Gutachten eingelegt. Steigen die Preise? Von Marc Cattelaens

Der Kampf um die Wasserversorgung der Gemeinde Kranenburg ist voll entbrannt. Wer den jetzt ausgeschriebenen Konzessionsvertrag erhält, darf die Grenzgemeinde in den nächsten 20 Jahren mit Wasser versorgen - ein lukratives Geschäft.

Beworben hat sich zum einen die Energieversorgung Kranenburg GmbH (EVK). Die EVK gehört mehrheitlich, zu 46 Prozent, den Stadtwerken Goch, zu 44 Prozent der Stadtwerke Krefeld Energie und zu 10 Prozent der Gemeinde Kranenburg. Die EVK ist auch Anteilseignerin (74 Prozent) der Energieversorgung Kranenburg Netze GmbH & Co. KG, die dort für die Stromversorgung zuständig ist. Bei dem anderen Bewerber handelt es sich um die Stadtwerke Kleve, die Kranenburg bereits seit 30 Jahren mit Wasser beliefern und dies gerne auch weiterhin tun würden.

Doch danach sieht es momentan nicht aus. Kürzlich flatterte ein Brief auf den Schreibtisch von Rolf Hoffmann, der Geschäftsführer der Klever Stadtwerke. Absender: Die Gemeindeverwaltung Kranenburg. Darin stand, dass die Wasserversorgung in Kranenburg ab dem kommenden Jahr wohl von der EVK übernommen werde. Zumindest habe ein Gutachten dies so empfohlen. Entscheiden darüber müsse der Kranenburger Rat am 2. Februar.

"Gegen dieses Gutachten haben wir Widerspruch eingelegt", sagte Hoffmann gestern auf Anfrage unserer Redaktion. Der Grund: "Wir können uns nicht vorstellen, dass irgendjemand bei den Kriterien Wasserpreis und Versorgungssicherheit ein besseres Angebot macht als wir." Die Stadtwerke haben nun sowohl um Akteneinsicht als auch darum gebeten, dass der Kranenburger Rat noch nicht am 2. Februar entscheidet. "Wir wollen in aller Ruhe das Gutachten prüfen und dann entscheiden, ob wir klagen werden", erläutert Hoffmann.

Einer, der ein Interesse an einer möglichst schnellen Entscheidung haben dürfte, ist Carlo Marks. Der Geschäftsführer der Gocher Stadtwerke ist - neben Henning Trupke - zugleich auch Chef der EVK. Falls er die Ausschreibung gewinnt, müssten die EVK erstmal kräftig investieren, denn während die Stadtwerke Kleve ein bestehendes Netz bis nach Kranenburg vorweisen können, müsste die EVK erstmals Leitungen von Kessel nach Kranenburg legen. "Es könnte sein, dass das Wasser dann von den Wasserwerken Scheidal (Kessel, d. Red.) oder Kalbeck kommt. Oder von beiden zusammen", sagt Marks im Gespräch mit unserer Redaktion. Für die neuen Leitungen werde man viel Geld in die Hand nehmen müssen. Auch in die Sanierung des Kranenburger Netzes werde man investieren müssen, so Marks. Diesen Punkt sieht Hoffmann anders: "In Bezug auf die Versorgungssicherheit genügt das Netz höchsten Ansprüchen."

Und wie sollen die hohen Investitionen gestemmt werden? "Den Gocher Stadtwerken geht es gut. Dafür haben wir keine Rückstellungen bilden müssen. Außerdem stehen wir ja nicht alleine da. Die Refinanzierung muss aus den Einnahmen der Wasserversorgung geschehen", erläutert Marks.

Derzeit stellen drei Leitungen die Versorgung der Gemeinde Kranenburg mit Trink- und Löschwasser sicher. Wenn die EVK nur eine Leitung von Kessel nach Kranenburg verlegen würde, schätzen Experten die Kosten hierfür auf 2,5 bis 3 Millionen Euro. Hinzu kommt, dass die EVK das Wasserleitungsnetz vom bisherigen Konzessionsinhaber, den Stadtwerken Kleve, kaufen muss. Auch das wird nur mir einem höheren Millionenbetrag möglich sein. "Die Kosten für Leitungsbau und Netzkauf haben wir bei unserem Preisangebot für das Gutachten bereits einkalkuliert", sagt Marks.

Für einen Musterhaushalt fallen in Kleve derzeit 172 Euro im Jahr an Wasserkosten an, in Goch sind es 270 Euro, bei den Stadtwerken Krefeld 362 Euro. Für den Klever Stadtwerke-Chef Hofmann liegen die Folgen einer eventuellen Konzessionsvergabe an die EVK auf der Hand: "Für die Kranenburger Bürger wird es langfristig teurer."

