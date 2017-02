Kleve: Große Kunst auf großer Leinwand

"Ich, Claude Monet" in der Sonntagsmatinee des Tichelpark-Kinos

Die Klever Kunstfilmsaison 2017 startet mit "Ich, Claude Monet" des preisgekrönten Regisseurs Phil Grabsky. "Nehmen Sie Platz in der ersten Reihe vor den größten Kunstschätzen der Geschichte. Erleben Sie Kunst, wie Sie sie noch nie zuvor gesehen haben", lautet die Einladung des Klever Kinos zur Filmreihe "Exhibition on screen", die damit, nach sehr erfolgreichem Start im vergangenen Jahr, ihre Fortsetzung findet.

Monet gilt als Vater des Impressionismus. Sein Werk "Impression, Sonnenaufgang" von 1872 gab der gesamten Bewegung ihren Namen. Basierend auf mehr als 2.500 Briefen von Monet, ermöglicht Regisseur Phil Grabsky mit "Ich, Claude Monet" brandneue Perspektiven auf einen der vielleicht beliebtesten Maler weltweit. Durch seine über 2.500 Briefe spricht Monet zu seinen Anhängern und gewährt ihnen somit tiefe Einblicke in die Abgründe seiner Seele und entblößt diese. Die Zuschauer erfahren so die Lebensgeschichte eines Mannes, der hinter seinen farbintensiv strahlenden Bildern unter schweren Depressionen, Selbstmordgedanken und Einsamkeit litt. So schrieb er in einem seiner Briefe: "Die Zukunft scheint sehr düster. Zweifel haben mich überkommen. Ich glaube, ich bin verloren. Ich bin kein guter Maler. Ich möchte nicht, dass man mich mit den großen, alten Meistern vergleicht."

Monet war ständig auf der Suche: nach dem richtigen Motiv, dem passenden Licht, dem Leben an sich - eine schier endlose Suche. Er schrieb: "Mein Kopf zerspringt. Ich möchte alles malen." Und das tat er dann auch. Von Getreideschobern über die Damen im Garten bis hin zu den wundervollen Seerosenbildern aus seinem eigenen Garten in Giverny.

Produzent Phil Grabsky nimmt den Zuschauer wieder mit auf eine filmische Reise, durch die Kameralinse Kunst ganz neu zu entdecken und so neue Eindrücke und Erkenntnisse über die Künstler zu erlangen. Dabei gewährt er nicht nur einen Blick auf die Werke, sondern schaut hinter die Kulissen: Was erzählt das Kunstwerk über den Künstler und die Epoche, in der es geschaffen wurde? Und woher nahm der Künstler seine Inspiration?

Sonntag 19. Februar. / 12 Uhr, Eintritt acht Euro (engl. OV mit dt. Untertiteln).

Quelle: RP