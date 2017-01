später lesen Bedburg-Hau-Hasselt Hasselter Narren feiern "Jubiläum" Teilen

Beim Jubiläum in der Gaststätte "Post Moyland" hat die Hasselter Carnevals-Gemeinschaft (HCG) gezeigt, dass man auch nach 44 Jahren das Feiern nicht müde ist, sondern mächtig auf die Pauke hauen kann. Los ging es um 11.11 Uhr mit dem Einzug aller Gruppen und Garden sowie den Tambourcorps. Offiziell eröffnet wurde die Veranstaltung mit einer Ansprache durch den Vorsitzenden Klaus Bitter. Darauf folgte die Laudatio des ersten stellvertretenden Bürgermeisters der Gemeinde Bedburg-Hau, Karl-Heinz Gebauer, welchem im Anschluss der Prinzessinnenorden Isabels der Ersten verliehen wurde. In der anschließenden Ansprache ließ Hermann Seeger die Jahre Revue passieren und erinnerte an die Anfänge der HCG - damals noch den Schützen zugehörig - bis sie vor 44 Jahren gegründet wurden. Darauf folgend geehrt wurden Manfred Lemm und Petra Dersch, die schon im letzten Jahr ihr 50. Bühnenjubiläum feierte und nunmehr zum Ehrenmitglied ernannt wurde. Ihr Ehemann Erwin Dersch, wieder in seiner Rolle als "Mann für alle Fälle", folgte ihr mit seiner Bütt sowie Gesang im Programm. Zum Abschluss verlieh das BTK, vertreten durch seinen Präsidenten Wolfgang Heiming, den früheren HCG - Prinzessinnen Sonja, Diana, Anja und Lena einen besonderen, nur den Prinzessinnen vorbehaltenden, Pin vom BTK.