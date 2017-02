Kleve: "Heimspiel" für den gerührten Prinzen

Andreas der Grenzenlose besuchte seine Karnevalsgesellschaft Schwanenfunker und hatte Tränen in den Augen. Der große Funker-Chor überzeugte aber auch ohne ihn. Begeistert zeigte sich das Publikum auch von "Bauer Hövelmann". Von Sabrina Peters

Es war sein erstes von drei Heimspielen: Prinz Andreas der Grenzenlose zog unter jubelnden Applaus bei der ersten Sitzung der Klever Karnevalsgesellschaft Schwanenfunker in die Stadthalle ein. Angelehnt an sein Motto "Grenzenlos" schwenkten die Zuschauer Fahnen verschiedenster Länder, während der Elferrat mit europäischen Flaggen und Fahnen von Werder Bremen - dem Lieblingsverein der Totalität - ausgestattet war. "Ich als Bayern-Fan schwenk' sogar eine Werder-Fahne", scherzte Sitzungspräsident Walter Heicks, der einen gerührten Prinzen empfing: "Ich glaube, er hat schon eine Träne im Auge." Schließlich sei Andreas Braam, wie er gebürtig heißt, "Funker mit Leib und Seele".

Als zwölfter Schwanenfunker-Prinz war der Einzug in die Klever Stadthalle für den 34-Jährigen etwas ganz Besonderes. "Man hat so oft von diesem Tag geträumt. Es gibt nichts Schöneres, als Klever Prinz zu sein", schwärmte Prinz Andreas, der bei den Schwanenfunkern, wo er sonst im großen Funker-Chor aktiv ist, eine kreative Pause einlegte.

FOTO: Evers Gottfried

FOTO: Evers Gottfried

Seine Gesangs-Kollegen wussten bei der Sitzung, die natürlich das Motto "Fastelovend sonder Grenze" trug, aber auch ohne Braam zu überzeugen. Dick eingepackt in Ski-Kleidung machten sie vor alpenländlicher Kulisse "Après-Ski". Natürlich durften dabei kritische Texte, gerichtet an die Klever Politik, nicht fehlen. So stünden sich in Kleve draußen vor der Tür die Investoren wie Sontowski die Füße platt, und Bürgermeisterin Sonja Northing wurde zu den Melodien des Liedes der Kinderserie "Heidi" gefragt: "Schwarzes Rathaus, graue Fenster, kein Sonnenschein: Kannst du so nur glücklich sein?" Tenor André Budde tauchte bereits in die Zukunftsmusik ein, in dem er die "Rhein-Spoy-Region" zum Olympia-Gastgeber 2028 auserwählte.

Kritisch war wie immer der Klever Narr, den abermals Michael Rübo mimte und damit auf traditioneller Weise den Abend einläutete. Er bezog sich in seinem Vortrag nicht nur auf die Stadt unter der Schwanenburg, sondern auch auf das deutsche und weltpolitische Geschehen und hielt der Gesellschaft wiedermal den Spiegel vor. Er verglich zum Beispiel das Nichtwählen mit einer mangelnden Zahnhygiene: Bei beidem würde am Ende etwas Braunes herauskommen. Außerdem bedarf es bei Demokraten auch mal der Verneinung, "denn gestörter Hass ist keine Meinung", sagte Rübo bezugnehmend auf die rechtsorientierten Parteien NPD und AFD.

Lustiger stieg dagegen der 17-jährige Noah Sievernich in die Bütt. Er berichtete über seine lustigen Erlebnisse mit dem begleiteten Autofahren und seiner Mutter auf dem Beifahrersitz. Viel zu Lachen gab es auch bei den Büttenreden von Bernd Thiele, Wilhelm Lievertz und vor allem Michael Hövelmann. "Der Boer" konnte wiedermal mit perfektem Platt zu schon späterer Stunde überzeugen. Als Überraschungsgast sorgte außerdem Gisela Grunenberg als Eisverkäuferin im Kino für gute Laune.

Auf die 775-jährige Geschichte der Stadt Kleve gingen dagegen "die Chaoten" in ihrem Bühnenstück ein. Natürlich betrat dabei niemand Geringeres als ein Schwan und Ritter Lohengrin die Bühne der Stadthalle. Auf der wurde es nach der Pause mit der Parcourgruppe "Grenzenlos" sportlich und sehr akrobatisch. Die fünf Jungs duellierten sich mit waghalsigen Sprüngen auf der Bühne, um dann doch noch - trotz vorheriger deutsch-niederländischer Feindschaft - zueinander zu finden.

Das Bühnenstück "Büdchen" ließ zusammen mit Kindern der Karl-Kisters-Realschule, die ein Jahr lang in einer Arbeitsgemeinschaft Platt gelernt haben, das viel besprochene Thema "Hundertwasserhaus" nicht unerwähnt. Den Kiosk am Klever Mittelweg verwandelten sie bereits in eines. Das Thema Windkraft, das ebenfalls das vergangene Jahr dominierte, griffen die "FunkerTwens" wenig später noch musikalisch auf. Den Abschluss des Abends bildeten jedoch die "Funkerschwänchen" mit einem Showtanz, in dem sie die Besucher auf eine Reise mit der "Airline Grenzenlos" mitnahmen. Zuvor hatten sie bereits auch schon einen klassischen Gardetanz gezeigt.

Quelle: RP