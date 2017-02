Kreis Kleve: Heute Demo der Landwirte vor der SPD-Geschäftsstelle

Die Landwirte im Kreis Kleve sind erbost über die Plakatkampagne "Gut zur Umwelt. Gesund für alle" des Bundesumweltministeriums. In Kleve konzentriert sich der Zorn auf eine einzelne Person: Dr. Barbara Hendricks, Bundesumweltministerin und Bundestagsabgeordnete des Kreises. Heute ab 11 Uhr wollen zahlreiche Berufsvertreter vor der Klever SPD-Zentrale an der Wiesenstraße demonstrieren. Mit Schleppern, Pfeifen und Spruchbändern haben sie sich angemeldet, unter anderem wird Bauernpräsident Bernhard Conzen sprechen.

Mit den plakativen Bauernregeln à la "Steht das Schwein auf einem Bein, ist der Schweinestall zu klein" hat die SPD-Politikerin die Landwirte auf die Palme gebracht. Sie kontern mit "Will ein Politiker in die erste Riege, machen Fakten eine Biege". Kreis-SPD-Chef Norbert Killewald hält den Ort der Demo für unpassend, schließlich befinde sich in Kleve nicht das Bundesministerium. Die Polizei rechnet zwischen 10.30 und 13 Uhr mit Verkehrsbeeinträchtigungen.

(nik)