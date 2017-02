Kranenburg: Historisches in neuen Bildern

Die Bedeutung des Kranenburger Ortskerns zeigt Eelco Hekster in seinem neuen Bildband. Von Werner Stalder

"Kranenburgs historischer Ortskern heute". Unter diesem Titel ist eine reich bebilderte Schrift von Eelco Hekster erschienen. "Dieses Buch ist für Kranenburger bestimmt, die vergessen haben, wie schön ihr Städtchen ist. Es ist als Geschenk für Angehörige und Freunde, aber auch für Gäste als Erinnerung an ihren Besuch in Kranenburg gedacht", schreibt der Autor im Vorwort.

Auf 56 Seiten findet der Leser rund 140 Fotografien, die Hekster mit Texten versehen hat. Nach der Entstehungsgeschichte von Kranenburg wird zunächst die historische Stadtbefestigung beschrieben. Die Stadtmauer wurde durch zwei Stadttore durchbrochen. Die ursprüngliche Struktur der Stadtmauer ist deutlich an den Backsteinen abzulesen. Der Mühlenturm, einst eine Windkornmühle, war immer Teil der Stadtmauer. Peter Willemsen fungiert als "Hausherr" des Mühlenturmes. Wenn Kinder beim Besuch die richtige Anzahl der Treppenstufen im Turm gezählt haben, öffnet er den Kellerraum des Mühlenturmes, und sie dürfen dann dem Mühlengeist ihren Wunsch mitteilen. Ausführlich dokumentiert Eelco Hekster den Stadtgraben und den Stadtwall, den Waschwall und Rütterswall. Einen großen Raum nehmen in Wort und Bild die Straßen und Gassen im Ortskern von Kranenburg ein. Hekster schreibt dazu: "Während des Spazierens durch die Wanderstraße sieht man Häuschen, die sich an die Stadtmauer schmiegen." Die Mühlenstraße wurde nach der dortigen Windmühle benannt. Sie soll im Jahre 1395 als Windmühle und Wehrturm in der Stadtmauer errichtet worden sein. 1723 hat die Evangelische Kirchengemeinde eine kleine Kirche an der Ecke Große Straße/Mühlenstraße errichtet.

Interessante Einblicke gewährt das Buch ferner in die Neustraße, Roghmannstraße, Stiftsgasse, Kranengasse und den Kirchplatz. Am Kirchplatz befinden sich vier bedeutsame Häuser: die Stifts- und Wallfahrtskirche St. Peter und Paul, die von 1406 bis 1447 errichtet wurde. Bis 1802 war die Kirche nach dem heiligen Martin benannt. Ferner das 1886 errichtete Pfarrhaus, das ehemalige Küsterhaus und das ehemalige Krankenhaus.

Die brillanten Fotos dazu werden von allgemein verständlichen Texten begleitet. Schließlich wird der Leser durch die Große Straße, Kranenburgs Hauptstraße, geführt. Hier sieht man nicht nur Gebäude, Geschäfte oder Häuser, sondern erlebt auch das örtliche Leben in all seinen Facetten, von der alljährlichen Kreuztracht, über den Schützenumzug, das Märchenfestival oder den Stüppkesmarkt. Abgeschlossen wird die Schrift durch Fotos vom Markt, vom Uitweg und den Gässchen, die in die Große Straße münden. So wie das Buch begann, so endet es auch, nämlich mit der weiteren Geschichte der Stadtmauer. Immer gibt es typische Stellen in Kranenburg, die an die Vergangenheit erinnern.

Das Buch "Kranenburgs historischer Ortskern heute" ist für neun Euro beim Tourist-Info-Center, Alter Bahnhof Kranenburg, erhältlich: oder kann per Mail eelco@hekster.com bestellt werden.

Quelle: RP