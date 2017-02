Kleve: Hof- und Fassadensanierung in Kleve - Beratung wird verlängert

Hof- und Fassadensanierung in Kleve - Beratung wird verlängert

Martin Eiselt bleibt für die kommenden beiden Jahre als Modernisierungsberater für die Stadt Kleve tätig. Die entsprechende Beauftragung ist von den zuständigen Gremien beschlossen worden. Gemeinsam mit dem Citymanagement Innenstadt Kleve berät der Klever Architekt Immobilienbesitzer im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt Kleve (IHK). Im Zuge des Fassaden- und Hofflächenprogramms ist seine Beratung Bestandteil des Verfahrens. Die Beratungsleistung kann unverbindlich und kostenfrei in Anspruch genommen werden.

Seit Mai 2016 ist Martin Eiselt bereits als Modernisierungsberater für die Stadt Kleve tätig. Seine Zwischenbilanz fällt positiv aus: Das Interesse an dem Fassaden- und Hofflächenprogramm sei groß, die meisten Antragsteller hätten bereits ausführlich über ihre Pläne nachgedacht - und teilweise schon entsprechende Angebote eingeholt. Mehrere Fördermaßnahmen seien in Kleve bereits erfolgreich umgesetzt worden.

Der Weg zum Modernisierungsberater führt über das Klever Citymanagement. Die Citymanagerin Anke Haun führt das erste Gespräch mit Interessenten und stellt, sofern die Fördervoraussetzungen erfüllt sind, den Kontakt zu Martin Eiselt her. Gemeinsam mit dem Immobilieneigentümer macht sich der Architekt persönlich ein Bild von dem betreffenden Gebäude und dokumentiert den Istzustand. Die Beratung, so Eiselt, decke dabei das gesamte Spektrum ab: von ersten Vorschlägen für die Sanierung bis zur konkreten Auswahl der Materialien und Farben.

Bisher, so Eiselt, liege der Schwerpunkt der Anträge auf Fassadensanierungen. "Dabei bieten sich auch zahlreiche Hofflächen für eine Erneuerung an", so der Architekt. Neue Pflasterung oder Entsiegelung, frische Farbe oder Bepflanzung: Oft lasse sich mit geringen Mitteln eine große Wirkung entfalten. Für eine Förderung infrage kommen Hofflächen, die von der Straße aus einsehbar sind.

Das Fassaden- und Hofflächenprogramm läuft im Rahmen des IHK bis Ende 2018. Bei der Förderung handele es sich um einen Zuschuss, nicht um einen Kredit, betont Eiselt. Das mache das Programm so attraktiv.

Das Citymanagement ist telefonisch unter 02821/711 56 56 oder per E-Mail citymanagement@kleve.de erreichbar.

Quelle: RP