Kleve: Jugendliche finden ihr Selbstwertgefühl

"TRuSt (yourself)" nennt sich ein ambulantes Gruppentraining bei der LVR-Klinik in Bedburg-Hau, bei dem bis zu 16 Jugendlichen einen sicheren und adäquaten Umgang mit Gleichaltrigen lernen sollen. Von Sabrina Peters

Der Anruf in der Pizzeria oder die Kündigung des Handyvertrages - für die meisten sind das alltägliche Situationen. Ohne großes Nachdenken werden sie gemeistert. Für andere stellen diese Situationen eine Herausforderung dar, die sie kaum zu überwinden scheinen.

"Durch den Druck in der Schule und in der Gesellschaft gibt es immer mehr Jugendliche, die das betrifft ", sagt Amir Djawadi. Er ist Kinder- und Jugendpsychiater bei der LVR-Klinik in Bedburg-Hau und betreut mit Krankenschwester und Gesundheitsberaterin Sabine van Appeldorn sowie Sabine Boothe, Fachkrankenschwester für Psychiatrie und Fachkraft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, eine Gruppe, in der es Jugendlichen im Alter von 15 bis 18 Jahren gelingen soll, solche Alltagsprobleme zu meistern.

Das von den dreien ambulant betreute Gruppentraining nennt sich "TRuSt (yourself)". Der Name steht für Training zum Entdecken von Ressourcen und Stärken. "Bei uns sollen nicht die Schwächen im Fokus stehen, sondern die Stärken", erklärt Djawadi.

Beim gerade zu Ende gegangenen 14 abwechslungsreichen Sitzungen á zwei Stunden umfassenden Kursus hat das vor allem Teilnehmer Valentin geholfen. Er war wegen Depressionen in Bedburg-Hau in Behandlung. "Ich habe mich zu sehr unter Druck gesetzt und wurde meinen Ansprüchen nicht gerecht", erläutert der 17-Jährige. Parallel zu seiner ambulanten psychiatrischen Behandlung habe ihn die Gruppe unterstützt, dies zu überwinden. Besonders eine Übung sei dabei hilfreich gewesen. "Sie hieß positives Lästern. Wir mussten uns gegenseitig sagen, was wir für Stärken haben. Ich habe dabei auch auf der Gitarre etwas vorgespielt. Das war gut", meint Valentin.

Kursteilnehmerin Larissa hatte einen anderen Werdegang. Sie war jahrelang drogenabhängig und hat sich in die virtuelle Welt am Computer zurückgezogen. Einen Kontakt zu Gleichaltrigen hatte sie keinen. "Meine Betreuerin hat mir dann die Gruppe vorgeschlagen, damit ich wieder unter Gleichaltrigen komme", berichtet die 16-Jährige. "Das ist ein Ziel des Trainings: Eine Verbesserung des Selbstwertgefühles sowie der sichere und adäquate Umgang in Gruppen von Gleichaltrigen. Das Training soll einen sicheren Rahmen bieten, um an eigenen Zielen und Problem arbeiten zu können", sagt Amir Djawadi.

Seit sechs Jahren gibt es das zwei Mal im Jahr stattfindende ambulante Gruppentraining "TRuSt (yourself)" in der Bedburg-Hauer Kinder- und Jugendpsychiatrie schon und wird von den Krankenkassen unterstützt. Neben der ansässigen Psychiatrie, die Jugendliche an die Gruppe verweist, empfehlen auch einige Schulen dieses Programm, das aus verschiedenen praktischen Übungen besteht. "Es ist wichtig, dass Jugendliche motiviert sind und etwas praktisch umsetzen können", meint Djawadi. Fingierte Anrufe bei der Pizzeria gehören deshalb zum Training dazu. In den 14 Sitzungen interviewen sich die Jugendlichen aber auch gegenseitig. Außerdem gibt es verschiedene Teamaufgaben sowie Abenteuer-, Kooperations- und Rollenspiele. Ein Ausflug in den Kletterwald gehört zudem immer zum Programm, das durch eine selbst durchgeführte Umfrage in der Klever Innenstadt und ein Nachtreffen drei Monate nach Kursende abgerundet wird.

