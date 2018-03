Ein unbekannter Autofahrer hat zwischen Dienstagmittag und Mittwochmorgen ein Fahrzeug in Kalkar beschädigt. Anschließend floh der Fahrer. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Wie die Polizei Kleve mitteilt, soll der Unbekannte in der Zeit zwischen Dienstag, 15 Uhr, und Mittwoch 10 Uhr, am Kiefernweg einen schwarzen Audi A7 am Heck beschädigt haben. Der Audi war an einem Wendehammer mit senkrechten Parkmöglichkeiten abgestellt. Der Unfallverursacher hatte anschließend Fahrerflucht begangen.

Die Polizei Kleve bittet um Hinweise unter der Tel. 02821-5040.

(se)