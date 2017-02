Nach Möhneball folgt der nächste Höhepunkt: Am Samstag tritt der "König von Mallorca" im Klever Festzelt auf. Einlass ist um 18.11 Uhr, eine Stunde später folgt das Konzert. Von Helmut Vehreschild

Daniel Binn, Projektleiter von Kle-Event, zieht schon jetzt eine positive Bilanz der närrischen Aktivitäten auf dem Kirmesplatz am Spoykanal. "Das Festzelt hat sich seit der Premiere etabliert. Wir sind sehr zufrieden", sagt Binn. Damen- und Herrensitzungen waren ausverkauft, der Prinzenfrühschoppen war gut besucht, für den Möhneball heute Abend gibt es keine Karten mehr.

Ein besonderer Höhepunkt kündet sich für den Prinzenkostümball am Samstag an. Jürgen Drews, der selbst ernannte "König von Mallorca", wird das Festzelt zum Beben bringen. Einlass ist um 18.11 Uhr, Programm ab 19.11 Uhr. DJ Udo heizt den Narren ein. Karten gibt es noch an der Abendkasse oder bei den Vorverkaufsstellen. "Da freue ich mich besonders drauf", betont Binn. "Drews trifft auf ein breites Publikum. Er wird ein Konzert in voller Länge geben, so, wie er es auch bei seinen Tourneen macht. Natürlich wird der Vollprofi seine größten Hits wie ,Ein Bett im Kornfeld' singen", verspricht Binn, der sich für die gute Zusammenarbeit mit dem Klever Rosenmontags-Komitee (KRK) und den Kleefse Clubmaennekes bedankt.

Karnevalistisch geht es aber schon am Samstagvormittag in Kleve zu, wenn Hunderte Narren mit Musikkapellen und Tanzgarden pünktlich um 11.11 Uhr ab Fischmarkt durch die Innenstadt bis zum Festzelt marschieren, um Prinz Andreas mit seiner Garde zu unterstützen, um den Rathausschlüssel von Bürgermeisterin Sonja Northing in Empfang zu nehmen.

Freiwillig wird die Klever Rathaus-Chefin den wohl nicht abgeben. Aber der amtierende Prinz wird sicher das bessere Ende für sich haben, schließlich ist er ja grenzenlos, ganz bestimmt auch beim Rathaussturm. Anschließend gibt es noch ein Karnevalsprogramm. Der Eintritt ist an diesem Tag übrigens frei.

Seit Jahrzehnten ist es gute Tradition, dass am Sonntag um 11.30 Uhr in der Stiftskirche die Narrenmesse stattfindet. Propst Mecking darf sich wie immer auf eine proppenvolle Kirche, Texte, Lieder und auch eine Predigt, allesamt auf Kleefs Platt, und kostümierte Karnevalisten freuen.

Der Höhepunkt der tollen Tage ist natürlich der Klever Rosenmontagszug. Um 12.11 Uhr setzt sich der närrische Lindwurm in Kellen auf der Emmericher Straße in Bewegung. 66 Prunkwagen, Fußgruppen und Musikkapellen bahnen sich den Weg durch die Klever Innenstadt bis nach Materborn. Prinz Andreas der Grenzenlose hofft auf trockenes Wetter und tausende Jecken am Straßenrand. Wer dann noch nicht genug hat, der kann ab 15.11 Uhr zum Festzelt kommen, wo dann die After Zug Party beginnt. Mitfeiern können alle ab 18 Jahren.

Natürlich gibt es auch in zahlreichen Kneipen Karneval satt. Das Schützenhaus in Kellen zum Beispiel ist schon ab 10 Uhr geöffnet und wartet mit reichlich Gerstensaft und anderen Getränken auf das Narrenvolk. Bei Puppa im Tanz-Palast Bresserberg gibt es den Großen Möhneball, wobei Möhnen sogar freien Eintritt haben. Los geht es in der Oberstadt ab 18 Uhr.

