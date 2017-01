Kleve-Materborn: Karneval TV - Fidelitas Helau

Materborner Karnevalsgesellschaft entführte seine Gäste in das 11. Deutsche Fernsehen und präsentierte in der ausverkauften Mehrzweckhalle eine unterhaltsame Samstagabendshow mit vielen Höhepunkten und guter Laune Von Stephan Derks

Es sollte, nein, es war, wie angekündigt, eine große Samstagabendshow, die von der Materborner Karnevalsgesellschaft in der ausverkauften Mehrzweckhalle zum Besten gegeben wurde. Wie hatte Friederike Brückner, eine der Akteurinnen auf der Fidelitas-Bühne kurz vor Beginn der über fünfstündigen Sitzung im Gespräch mit unserer Redaktion noch gesagt: "Wir haben uns gut auf diesen Abend vorbereitet".

In der Tat, das hatten sie. Getreu dem Motto: "Karneval TV - Fidelitas Helau", ging ein starkes Abendprogramm des "11. Deutschen Fernsehen" über die Narrenbühne, zu dem man nicht nur in der ersten Reihe saß, sondern mittendrin.

"Mit der Fidelitas sieht man einfach besser", hatten Petra Veldkamp und Natalie Brückner aus der Spielleitung die abwechslungsreiche Show vorbereitet, zu der man sich einfach nur zurücklehnen musste, um einen "grenzenlosen Karneval", in Anspielung auf den Besuch seiner Tollität, Prinz Andreas, dem Narrenoberhaupt der Schwanenstadt, zu erleben, der den Saal mit seiner Garde spielend "auf links" zog und das Stimmungsbarometer weiter nach oben trieb. "We love to entertain you", sprich wir lieben es, Euch zu unterhalten, hatten die Moderatoren des Abends Tim Tripp, Maarten Vijselaar und Petra Veldkamp den vergnüglichen Abend eingeläutet, der, so wie jede große Samstagabendshow im Deutschen Fernsehen, mit der Eurovisionsmusik begann.

Helau, es war passiert, Fidelitas ward einmarschiert. Allen voran die Jüngsten, die sich zauberhaft den Weg durch die Narrenschar bahnten. Die Show zur 66. Sitzung der Fidelitas konnte beginnen. "Der Fernseher ist kaputt", mit diesem "Drama" brachen Ute van den Berg und Friederike Brückner mit ihrem Zwiegespräch das närrische Eis, ehe die Fidelinchen, Fünkchen und die Jugendgarde mit ihren Gardetanz zu überzeugen wussten.

Stichwort Tanz: Hier entführten die Fidelinchen die "Fernsehgäste" mit ihrem Showtanz in ein "Winterwunderland", die Fünkchen machten das "Deutsche Fernsehen" zum Thema und zur vorgerückten Stunde, also unmittelbar vor dem "Sendeschluss", setzten die Finesse ihre "Ladie`s Night" in Szene. Was den Angriff auf die Lachmuskeln an diesem karnevalistischen Fernsehabend anbelangte, so waren es neben Friederike Brückner und Hans-Jürgen Liffers, Denise Rips, Jana Verfort, Annika Vijselaar, Annalena Dercks, Christel Dassek und die Goldies, die sich hieran bestens beteiligten.

"Frozen" hieß zudem die Einspielung im karnevalistischen Fidelitas TV, mit Maarten Vijselaar, Ralf Verfort, Michael Dercks, Reinald Becker und Marc Brammen auf der närischen Bühne. Ansteckend auch die musikalische Stimmung, die von "Kleefse Tön" und de Froende verbreitet wurde. Zudem galt es an diesem Abend verdiente Karnevalisten in den Mittelpunkt zu stellen. Ehrung für Matthias van Thiel für 65 Jahre Treue zur Fidelitas, Erich Gietmann für sein Lebenswerk und Robert Verfürth für 25 Jahre Verbindungsglied der Fidelitas zum Klever Rosenmontagskomitee, sowie den zahlreichen Helfer der Gesellschaft. Und damit dreimal Fidelitas Helau!

Quelle: RP