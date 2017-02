später lesen Kalkar-Grieth. "Völl Gedrüß" und Peggy mit der Luftgitarre in Grieth FOTO: Gottfried Evers FOTO: Gottfried Evers Teilen

Twittern





2017-02-12T17:13+0100 2017-02-13T00:00+0100

"Die GKG is in, da gahn wi hin" - das Motto der Griether Karnevalsgesellschaft beschreibt genau, was los war in der Bürgerhalle des Hansestädtchens, denn die Narrenburg war voll besetzt, die Sitzung ausverkauft. Die Gäste, viele verkleidet, wurden nicht enttäuscht, denn die GKG brachte ein buntes Programm auf die Bühne. Über 100 Aktive zählt die GKG. "Darauf sind wir stolz", betonte Sitzungspräsident Heiner Dünkelmann. Eine beachtliche Zahl, bei einer Einwohnerzahl, die nur knapp über 800 liegt. Mit entsprechender Begeisterung empfingen die Gäste den Elferrat, der begleitet vom Tambourcorps "Völl Gedrüß" einen stimmungsvollen Einzug hielt. Nahtlos begannen die "Rhinförnjes" ihren Gardetanz zu rockiger Musik und brachen mit Leichtigkeit das kaum vorhandene Eis. Eine Tradition sind die Zwiegespräche in der Bütt. Wie im richtigen Leben ging der Dialog zwischen Klaus (Reumer) und Louisa (Lamers) über Campingurlaub in Holland, die Oma und ihr Smartphone und die Eltern, wie sie "komisch" werden, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Von Antje Thimm