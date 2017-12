Kleve: Karnevalistisches Neujahrsgrillen der Kleefse Clubmaennekes

Die fünfte Jahreszeit hat angefangen, da heißt es auch für die Kleefsen Clubmaennekes: Jetzt geht es endlich wieder richtig los.

Auch in der aktuellen Session von "Prinz Maarten dem Lachenden" werden die Clubmaennekes im Klever Festzelt die Moderation der großen Damen- und Herrensitzung (2. und 3. Februar) übernehmen. Vor vielen feierwilligen Karnevalisten wird dies, begleitet von einem schmucken Elferrat, von den zwei Moderatoren des KCM übernommen.

Die Firma KLE-Event hat für diese Sitzungen ein Programm auf die Beine gestellt. Hierfür und für alle anderen Veranstaltungen sind noch Karten unter www.klever-festzelt.de zu erhalten. Weitere Aktivitäten der Gruppe sind die Teilnahme der festen Termine im Karneval, der Rathaussturm und die Veranstaltungen im großen Klever Festzelt.

Ein ganz besonderes Anliegen ist dem KCM die Durchführung der eigenen Veranstaltung, dem jährlichen Neujahrsgrillen. Jeweils zu Beginn des neuen Jahres ist dies die erste karnevalistische Veranstaltung, die die heiße Phase im Klever Karneval einläutet. Im kommenden Jahr am Freitag, 5. Januar, heißt es ab 19.11 Uhr (Einlass 18.11 Uhr) in der Begegnungsstätte Rindern: Herzlich Willkommen, der KCM feiert sein 8. Neujahrsgrillen. Eintrittskarten zum Preis von fünf Euro gibt es an der Abendkasse.

Bei Grillfleisch, Getränken, Musik und buntem Treiben haben sich bereits der Klever Prinz "Prinz Maarten der Lachende", der Kranenburger Prinz "Markus der Treffende", sowie die Bedburg Hauer Tulpenprinzessin "Lara die I .", samt ihren Gefolgen angekündigt, die unter anderem an diesem Abend den KCM besuchen werden.

Wer jetzt Interesse bekommen hat, diesen etwas anderen Karnevalsverein näher kennenzulernen oder einmal hineinschnuppern möchte, ist herz eingeladen, das Neujahrsgrillen zu besuchen. Nähere Informationen gibt es auch im Internet auf der Homepage des Vereins unter: www.kleefse-clubmaennekes.de

Auch das neue Motto der Kleefse Clubmaennekes für die aktuelle Session steht bereits fest. Es lautet in diesem Jahr: "Es lacht das Herz, es tobt der Saal - das ist unser Karneval!"

