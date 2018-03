später lesen Kalkar Kein Denkmal: Bauausschuss macht den Abriss möglich FOTO: Cattelaens FOTO: Cattelaens 2018-03-04T15:27+0100 2018-03-05T00:00+0100

Auf Straßen, in Parks und privaten Gärten müssen Baumfällungen und rigorose Gehölz-Rückschnitte Ende Februar abgeschlossen sein, damit brütende Vögel nicht gestört werden. Beobachter könnten also sagen: Völlig normal, dass in den vergangenen Tagen auch auf dem Gelände des Hauses Jan-Joest-Straße 50 kräftig die Säge angesetzt wurde. Aber Eingeweihte sehen in der Aktion mehr: Sie gehen davon aus, dass dies die Vorbereitungen zum Abriss des dort stehenden Gebäudes sind. Denn die Eigentümerin will das Haus zugunsten einer Neubebauung aus dem Weg haben. Die Stadt Kalkar als Untere Bauaufsicht versuchte das durch Eintragung in die Denkmalliste zu vermeiden, doch der Bauausschuss entschied anders: kein Eintrag in die Denkmalliste, kein Bestandsschutz. Von Anja Settnik