Eine 28 Jahre alte Frau ist am Freitag bei einem schweren Autounfall auf der Heronger Straße in Kerken Eyll ums Leben gekommen.

Die Frau war am frühen Freitagmorgen gegen 8 Uhr auf der Landstraße 140 in Richtung B9 unterwegs. Bei einem Überholmanöver habe sie laut Polizei die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und sei gegen einen Baum geprallt.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, starb die Frau noch an der Unfallstelle. Die Landstraße war auf Höhe der Unfallstelle am Vormittag noch gesperrt.

(klik)