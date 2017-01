Kalkar/Xanten: Kiwanis-Club unterstützt die Pfadfinder

Den Jugendförderpreis hat der Stamm Viktor bekommen. Spenden für Flüchtlingshilfe und Kindergarten in Namibia. Von Heidrun Jasper

"Eine nette kleine Laudatio zu halten" sei ihr Auftrag gewesen, schickt Kalkars Bürgermeisterin Dr. Britta Schulz ihrer Rede vorweg, die sie jetzt auf Einladung der Kiwanis Xanten-Niederrhein im Gotischen Haus hielt. Adressat der Lobrede waren fünf Pfadfinder, die stellvertretend für den Stamm Viktor der Pfadfinderschaft St. Georg den mit 2000 Euro dotierten Jugendförderpreis "Jugend macht Zukunft" entgegen nahmen. Weitere 2000 Euro gehen je an ein Förderprojekt in Namibia (wo ein Kindergarten für Busch-Kinder in Awe-Retu im Nordosten gebaut wird) und an die Initiative "Kalkar hilft", die sich stark in der Flüchtlingshilfe engagiert. Das Geld und weitere 4000 Euro hatten die Kiwanis bei ihrem jährlichen offenen Golfturnier im Mühlenhof in Kalkar erspielt.

Äußerst humorig war die Rede von Kalkars Bürgermeisterin, die keinen Zweifel daran ließ, dass sie "jetzt alle problemlos so lange unterhalten könnte, bis Sie alle ermattet vom Stuhl sinken". "Nune ke wanis" (Ausdruck der eigenen Persönlichkeit) laute eine Übersetzung des Wortes "Kiwanis"; auch die Pfadfinder hätten sich die Förderung und Entwicklung junger Menschen zum Ziel gesetzt, damit diese in der Gesellschaft Verantwortung übernehmen können. Und Kalkars Bürgermeisterin hatte sich im Netz schlau gemacht: Pfadfinder nehmen sich Zeit und Muße für andere Menschen, beherrschen das Navigieren mit dem Kompass, bringen sich mit der Natur in Einklang, leben seit mehr als 100 Jahren Verantwortung und soziales Engagement. Weltweit, außer in China, Kuba, Laos, Nordkorea und Andorra - da gebe es keine Pfadfinder.

Herzlich gratulierte sie den jungen Pfadfindern, überreichte gemeinsam mit Kiwanis-Präsident Holger Hantel eine Urkunde und ein Surprise-Package an Max Brockerhoff, Paul Weniger, Tim Aldering, Louisa Venhoff und Julius Dertinger vom Stamm Viktor.

Im Namen der Pfadfinder dankte dann Max Brockerhoff ("Wir sind zwar immer mit Freude und Spaß bei der Sache, uns fehlt es aber leider an den großen Rednern") dem Kiwanis-Club Xanten-Niederrhein und Bürgermeisterin Dr. Britta Schulz, die "extra aus dem fernen Kalkar gekommen ist". Das Geld wollen die Pfadfinder in neue Projekte und das nächste Sommerlager investieren. Seit 2008 gibt es den Kiwanis-Club Xanten-Niederrhein, neben den Rotariern und den Lions der dritte Service-Club in Xanten, der hilft, wo Hilfe gebraucht wird. Weltweit, aber auch vor Ort. Vor zwei Jahren beispielsweise haben die Kiwanis entschieden, einen jungen Mann finanziell zu unterstützen, der in seinem Urlaub Computer nach Tansania gebracht hat und von dem Geld der Kiwanier Waschmaschinen für ein Kinderdorf gekauft hat. 24 aktive Frauen und Männer aus verschiedenen Berufen und Bevölkerungsschichten engagieren sich überparteilich und über Konfessionen hinweg im Kiwanis-Club Xanten-Niederrhein. Jedes Jahr wechselt die Präsidentschaft, derzeit ist Diplom-Ingenieur Holger Hantel Präsident. Jeden ersten und dritten Dienstag im Monat ist Clubmeeting im Gotischen Haus.

Quelle: RP