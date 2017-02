Ein 28-jähriger Mann ist am Donnerstagabend im Moritzpark von zwei Männern mit einer Waffe bedroht und ausgeraubt worden. Die Täter hatten sich maskiert und konnten nicht identifiziert werden.

Der Mann aus Kleve war zu Fuß im Moritzpark in Richtung Spoyufer unterwegs. Der Überfall ereignete sich etwa gegen 23.30 Uhr, als ein Mann, der sich mit einem Schal maskiert hatte, über eine Mauer gesprungen kam und vom dem 28-Jährigen Geld forderte.

Als der Klevener "Nein" sagte, zog der Täter eine schwarze Pistole und eine zweite Person trat von hinten an den 28-Jährigen heran und drückte ihm einen spitzen Gegenstand in den Rücken. Der zweite Täter zog dabei die Geldbörse des Opfers aus der Hosentasche und entnahm daraus Bargeld. Dann entwendete er auch das Mobiltelefon des 28-Jährigen. Die beiden Täter flüchteten in Richtung Spoyufer.

Der Täter mit der Pistole hatte war etwa 25 Jahre alt, etwa 1,76 Meter groß und hatte eine normale Figur. Er hatte kurze dunkle Haare, dünne Koteletten und auffällige grüne Augen. Er sprach deutsch mit Akzent und hatte sich mit einem schwarzen Schal maskiert. Bekleidet war er mit einer dunkelgrauen Winterjacke mit Kapuze und hellgrauen Arbeitshandschuhen. Der zweite Täter konnte nicht beschrieben werden.

Täterhinweise erbittet die Polizei an die Kripo Kleve unter der Telefonnummer 02821-5040.

(ots)