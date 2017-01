später lesen Fahrer war alkoholisiert 22-Jähriger verletzt sich bei Autounfall FOTO: Guido Schulmann Teilen

Bei einem Autounfall am frühen Sonntagmorgen in Kleve hat sich ein 22-Jähriger verletzt. Er ist mit seinem Auto an der Kreuzug Königsalle/Mittelweg von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Offenbar war der Fahrer alkoholisiert.