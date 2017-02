In Kleve haben rund 250 Landwirte vor dem Wahlkreisbüro der SPD demonstriert. Sie kritisieren die "neuen Bauernregeln" von Bundesumweltministerin Barbara Hendricks – und sehen sich pauschal an den Pranger gestellt. Von Antje Seemann, Kleve

Mit der Kampagne "Bauernregeln" will das Bundesumweltministerium um Ministerin Barbara Hendricks für eine nachhaltige Landwirtschaft werben. Dafür wurden Plakate mit gereimten Sprüchen entwickelt, die an alte Bauernregeln erinnern. "Nur eine nachhaltige Landwirtschaft, die die Gesundheit der Menschen, das Wohl der Tiere, unsere Gewässer und unser Trinkwasser sowie Naturschutz und Biodiversität berücksichtigt, ist auch zukunftsfähig. Das Bundesumweltministerium setzt sich für eine Agrarwende in Deutschland ein, damit Landwirtschaft in Zukunft sozialer und ökologischer wird", heißt es auf der Webseite der Kampagne.

Allerdings bekommt das Ministerium nun kräftigen Gegenwind. Landwirte fühlen sich offenbar diffamiert und generell an den Pranger gestellt. "Die Bauern, die mit ihrer Arbeitskraft für die Erzeugung hochwertiger Lebensmittel sorgen, werden mit unsachlichen Argumenten und versteckten Vorwürfen verunglimpft und ausgegrenzt", sagt der Rheinische Landwirtschaftsverband. Die Diskussion um die nachhaltige Entwicklung der Landwirtschaft sei notwendig, allerdings reiche es nicht "mit verkürzten Regeln einen diffusen gesellschaftlichen Diskurs anzustoßen und die teils ungerechtfertigten Vorbehalte durch Kampfbegriffe sogar zu verstärken."

Nun protestierten die Landwirte aus dem Rheinland am Donnerstag in Kleve, in Hendricks Heimatort: Vor der SPD-Geschäftsstelle machten sie ihrem Ärger Luft. Sie forderten "Dialog statt Diffamierung" und überreichten der SPD eine Resolution. Darin fordern sie, dass das Bundesumweltministerium die Kampagne "Bauernregeln" einstellt.