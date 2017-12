später lesen 16-Jähriger aus Kleve Polizei setzt Suche nach vermisstem Jugendlichen fort FOTO: Guido Schulmann 2017-12-27T13:14+0100 2017-12-27T13:14+0100

Mit Spürhunden und Tauchern setzt die Polizei am Mittwoch die Suche nach einem seit mehr als zehn Tagen vermissten 16-Jährigen in Kleve fort. Eine Spaziergängerin hatte am Dienstag das Handy des Jugendlichen an einem Kanal gefunden.