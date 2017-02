Kleve: Kleve steckt in der "Schulklemme"

Bürgermeisterin Sonja Northing traf sich gestern mit den Schulleitern: Den beiden Gesamtschulen fehlt eine Klasse. Statt der elf werden sie höchsten zehn "Züge" einrichten können. Gute Anmeldezahlen an Realschule und Gymnasien. Von Matthias Grass und Marc Cattelaens

Bürgermeisterin Sonja Northing steckt in der Schulklemme: Die nach ihrem Einspruch gegen den Ratsbeschluss von ihr und SPD-Fraktionschefin Petra Tekath favorisierte und schließlich vom Rat verabschiedete Umfirmierung der Sekundarschule scheint die Eltern nicht wirklich zu überzeugen. Denn die Sekundarschule schwächelt auch als Gesamtschule II bei den Anmeldezahlen für das Schuljahr 2017/18. Bis jetzt hat die Schule die eigentlich nötigen 125 Schüler für fünf Züge noch nicht erreicht. Es ist im Grunde das eingetreten, wovor Grünen-Chefin Hedwig Meyer-Wilmes gewarnt hatte. Dennoch stehen die Grünen weiterhin zur Schule des gemeinsamen Lernens, ließen sie gestern verlauten.

Gestern fand ein Treffen der Bürgermeisterin mit den Schulleitern statt, über das Stillschweigen vereinbart wurde. Ebenfalls hat die Bürgermeisterin Stillschweigen mit der Politik vereinbart, was die Zahlen der Anmeldungen an den Klever Schulen anbetrifft. Dennoch sickerten hier und da einzelne Zahlen durch, die zusammengesetzt die Bredouille aufzeigen, in der Northing steckt: Selbst die auf sechs Züge ("Züge" sind die Parallel-Klassen eines Jahrgangs) festgelegte Gesamtschule I verfehlte die nötigen Zahlen und kommt auf 115 Anmeldungen. Das sind nur fünf statt der eigentlich beschlossenen sechs Züge.

Die Gesamtschule II (ehemals Sekundarschule) bleibt knapp unter 100 Schülern und könnte so allenfalls mit vier Zügen starten. Das Konrad-Adenauer-Gymnasium gewinnt über den Montessori-Zweig und hat etwas mehr als 100 Anmeldungen, das Stein-Gymnasium liegt deutlich über 100 Anmeldungen.

Der Liebling der Klever Eltern ist weiterhin die Karl-Kisters-Realschule, die den Anmeldezahlen nach wohl deutlich auf vier Züge kommt. Für das kommende Schuljahr gibt es auch unabhängig zur beschlossenen Zügigkeit aller Klever Schulen von 21 Parallel-Klassen einen klaren Ratsbeschluss, dass die "Bürgermeisterin (...) vorrangig vier Eingangsklassen für die Karl-Kisters-Realschule festsetzen wird, sofern die Zahlen das gewährleisten".

Insgesamt standen von den Klever, Kranenburger und Bedburg-Hauer Grundschulen 566 Kinder an, die in eine weiterführende Schule gehen - im letzten Jahr waren es noch 623. Rund ein Dutzend Eltern entschied sich für die Realschulen in Kalkar und Kranenburg, acht sollen das Internat in Gaesdonck bevorzugen. Damit blieben rein rechnerisch nur 20 Klassen für Kleve übrig. Dabei waren laut Ratsbeschluss für 2017/18 für die Gesamtschulen elf (fünf und sechs), für die Gymnasien sieben (vier und drei) und für die Realschule vier Klassen vorgesehen. Was allerdings, rechnet man die kleineren Klassen für Kinder mit Förderbedarf hinzu, in der Praxis so kaum haltbar sein wird: So darf ein Gymnasium beispielsweise bis zu 30 Kinder in einer Klasse haben. Sind allerdings viele Kinder mit Förderbedarf in einer Klasse, sollten es nicht mehr als 21 sein, auch auf Gymnasien. . .

Will Bürgermeisterin Northing langfristig die elf Klassen der Schulen des gemeinsamen Lernens, sprich Gesamtschule, erreichen, kann sie dies nur, wenn sie Eltern "überredet", ihre Kinder eben nicht an die bevorzugte Realschule oder an die Gymnasien, sondern auf die Gesamtschulen zu schicken. Da ist Ärger programmiert, in welche Worte man dieses "Überreden" kleiden mag. Besonders die Klever CDU-Fraktion, die FDP-Fraktion und die Offenen Klever hatten stets gemahnt, dass der Elternwille Priorität haben und die Entscheidung zur Schulwahl frei sein müsse. Jetzt soll es allerdings seitens der Bezirksregierung Anregungen geben, in Kleve die Gesamtschulen jeweils fünfzügig zu "fahren".

Das könnte funktionieren: Es bleiben noch die rund 30 Kinder, die von ihren Eltern noch nicht angemeldet worden sind. Eine Zahl, die leider Jahr für Jahr im Raum steht. Diese Kinder werden in diesem Jahr wohl an die beiden Klever Gesamtschulen kommen, um die zu mageren Anmeldezahlen zu verbessern.

