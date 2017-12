Seit dem Wochenende wird Robert P. aus Kleve vermisst. Die Polizei sucht weiter nach dem 16-Jährigen und wendet sich erneut an die Öffentlichkeit.

Der Jugendliche war am Wochenende bei einer Feier im Jugend- und Kulturzentrum Radhaus in Kleve. Die Ermittler suchen Zeugen, die noch mit dem vermissten Robert P. im Radhaus gesprochen haben, kurz bevor er es verließ.

"Diese Zeugen sind uns nicht namentlich bekannt", sagt ein Polizeisprecher. "Als Robert P. ging, sind sie im Radhaus geblieben." Die Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kleve unter Telefon 02821-5040 zu melden.

Auch am Freitag ging die Suche nach dem Jungen weiter, an der sich auch ehrenamtliche Rettungsspezialisten der Hilfsorganisation "I.S.A.R Germany" und drei Mantrailer-Hunde beteiligten - bisher erfolglos. Sie suchten unter anderem das Gelände der Hochschule ab. Am Donnerstag hatte es eine Such-Aktion im Spoykanal gegeben.

FOTO: Polizei Kleve

Im Spoykanal war ein neuer Rettungsring der Stadt Kleve entdeckt worden. Ob ein Zusammenhang mit dem Verschwinden von Robert P. besteht, wird nun von der Polizei geprüft.

