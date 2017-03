Kleve/Dubai: Klever sind Herausforderer bei DSDS

Arne Lüders (35) und Andre Müller (28) haben in Dubai der Castingshow-Jury ihren Song "Freiheit" vorgestellt. Am Samstag sind sie bei RTL zu sehen. Von Sabrina Peters

Musik von früher vermischen Arne Lüders, der sich auch Freestyle Arne nennt, und Andre Müller (Deejay Colour) mit heute angesagten Melodien. Mit dieser Kombination wollen sie am Samstag in der schon aufgezeichneten Folge von Deutschland sucht den Superstar (DSDS) die Jury um Dieter Bohlen beeindrucken. Im sogenannten "Recall" in Dubai traten die Klever im vergangenen November als Herausforderer an. Ob sie eines der begehrten Tickets für die Live-Shows ergattern konnten, wird RTL am Samstag ab 20.15 Uhr zeigen.

Lüders (35) und Müller (28) machen bereits seit einiger Zeit zusammen Musik. "Wir haben uns 2015 in Kleve in einer Shisha-Bar kennengelernt", verraten die beiden im Gespräch. Nur ein paar Wochen später hatten der Sänger und Rapper "Freestyle Arne" sowie der DJ und Produzent "Deejay Colour" ihren ersten Auftritt beim Courage-Festival am Bedburg-Hauer Schloss Moyland. "Ich hatte damals einen Talentwettbewerb gewonnen und der Gewinn war, dass ich beim Courage-Festival vor 8000 Leuten auftreten durfte", erzählt Müller. Seinen mittlerweile guten Freund Arne Lüders nahm er bei dem Auftritt auf der Bühne des Jugendfestivals mit.

Seit seinem 13. Lebensjahr schreibt Lüders, der bereits 2004 schon einmal beim DSDS-Casting teilgenommen hat, eigene Songtexte, die er bereits in drei Alben verpackt hat - unter anderem auch im aktuell erhältlichen Longplayer "Storytelling", der bereits sein zweites Album gemeinsam mit Kumpel Andre Müller ist. Die Melodie zum Lied stammt aus der Feder des "Deejay Coulours".

Bei Deutschland sucht den Superstar sind beide am Samstag zur besten Sendezeit mit ihrer Eigenkomposition "Feiern" zu sehen. Dazu waren sie als Duo im vergangenen November von der Produktionsfirma nach Dubai eingeladen worden. "Ich hatte mich 2016 beim Städtecasting in Krefeld vorgestellt", erläutert der in Rindern aufgewachsene Arne Lüders die Entstehungsweise des Trips zu DSDS. Bei diesem Casting hätten ihn die Produktionsleute auf sein vorgetragenes Lied angesprochen, so dass er seinen Kumpel Andre Müller, der die Musik komponiert hatte, vorgestellt habe.

Nachdem sie einige Zeit lang nichts mehr gehört hatten, kam im November die Einladung. Ein paar Tage später ging die Reise in die arabischen Emirate bereits los. "Das war sehr aufregend. Wir wurden direkt in Dubai bei warmen Temperaturen von Kamera-Teams empfangen", berichten die beiden. Als Herausforderer nahmen sie in dieser Staffel schließlich eine besondere Rolle ein. "Ich denke, dass sich RTL dabei etwas gedacht hat, wen sie dafür nehmen. Sie haben besondere Leute als Herausforderer ausgewählt", sind die beiden Musiker überzeugt. Für sie sei ihre Teilnahme an Deutschland sucht den Superstar etwas Besonderes gewesen.

"Es war ganz toll und für uns ist das eine Chance, auf uns aufmerksam zu machen", so Lüders und Müller, die den Auftritt am Samstag gemeinsam mit Freunden und Bekannten verfolgen werden. Ob sie den Titel letztendlich holen sei deshalb auch von Anfang an mehr als nur zweitrangig gewesen.

