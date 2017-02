Stadtentwicklung Kleve: Kleves Innenverdichtung geht weiter

Die Innenverdichtung der Stadt Kleve wird fortgeschrieben: Die Mitglieder des Bau- und Hauptausschusses empfahlen dem Rat, der am Mittwoch um 17 Uhr in der Stadthalle tagt, für den Bereich Annabergstraße/ Talstraße/ Sandweg einen neuen Bebauungsplan aufzustellen. Von Matthias Grass

Angesichts der im Plan liegenden großen Baufelder mahnte Anne Fuchs, Offene Klever (OK), dass sich dort kein Gebiet entwickeln lassen dürfe, wie man es derzeit entlang der Merowingerstraße erlebe. Auch müsse man, so Fuchs, bei der Projektierung solcher Bauflächen das wachsende Verkehrsaufkommen im Auge behalten. Auch hier verwies die OK-Ratsfrau auf das neue Wohngebiet der Klimaschutzsiedlung. Kleves Technischer Beigeordneter Jürgen Rauer sicherte im Bauausschuss zu, dass es entlang des Sandweges nur eine eingeschossige Bebauung geben sollte und dass das Wohngebiet von Einfamilienhäusern und Doppelhäusern geprägt sein solle.

Auch zwischen Esperance und Kuhstraße soll weiter verdichtet werden. Eine Erschließungsstraße, die oberhalb des Kinderdorfes in das Gebiet führt, soll eine hintere Bebauung der langen Grundstücke entlang der Kuhstraße zulassen. Die neue Straße würde auch Baugrund in Richtung Esperance möglich machen. In dem attraktiven Wohngebiet sollen allein Einfamilienhäuser zugelassen werden, so Rauer. Es könnten laut Plan rund ein Dutzend Bauplätze ausgewiesen werden. Die Einleitung des Verfahrens wurde einstimmig dem Rat empfohlen.

Sowohl im Bau- als auch im Hauptausschuss stimmten die Mitglieder der OK gegen den neuen Bebauungsplan für Kleves Zentrum von Große Straße/ Kavarinerstraße/ Heideberger Mauer/ Stechbahn und Großer Markt. Dort solle ein allgemeines Wohngebiet entstehen, das auch kleinere Gewerbe zulasse, erklärte Rauer. Dr. Joseph Merges (OK) fragte, warum dort überhaupt ein neuer Bebauungsplan entstehen solle. Rauer führte an, um beispielsweise Spielhallen zu verhindern, die nach altem Bebauungsplan möglich wären, Dirk Posdena, Fachbereichsleiter Bauen und Planen, listete die Rechtsgleichheit innerhalb des Stadtgebietes auf, wo es teilweise noch ein Baulückenkonzept aus dem Jahr 1967 gebe. Die Aufstellung des Bebauungsplanes für diesen Bereich wurde mit Mehrheit empfohlen.

