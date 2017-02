Kolumne "Zum Sonntag": Echte Liebe braucht kein Liebesschloss

Kaplan Michael Berentzen hat etwas gegen Liebesschlösser als Liebesbeweis. Doch er hat eine andere Geschenkidee.

Berufsbedingt habe ich als katholischer Priester auch dieses Jahr kein Geschenk zum Valentinstag bekommen. Selbst wenn ich etwas bekäme, dürfte ich es Ihnen nicht verraten. Man könnte also sagen, ich beobachte als Unbefangener das Treiben um den Tag der Liebenden. Das muss kein Nachteil sein, wenn man bedenkt, was alles so geschenkt wird.

Einer Google-Trends-Auswertung zufolge gehörten in diesem wie schon in den letzten Jahren sogenannte Liebesschlösser zu den meistgesuchtesten Geschenkartikeln zum Valentinstag. "Das Liebesschloss" klingt wie der Untertitel zum neuen Teil der "Fifty Shades of Grey" Reihe. Gemeint sind aber schlicht Schlösser, die an Brückengeländern befestigt werden. Manchmal sind die Namen der Verliebten eingraviert.

Wichtiger ist es jedoch, den Schlüssel des Schlosses gemeinsam in den Fluss zu werfen. Das erst macht sie zu Liebesschlössern. "Eat this, Schicksal!" scheinen die jungen Verliebten dem Schlüssel hinterherzurufen. Da kann noch sehr viel Wasser durch den Spoykanal fließen, unsere Liebe kann uns niemand wegnehmen.

Lieben heißt geben - das Gegenteil von Festhalten

Sich verschließen, am Jetzt klammern und Erwartungen klar stellen - ein Schloss als Zeichen der Liebe zu schenken klingt ein wenig so, als schenke Donald Trump einem Latino eine Maurerkelle als Zeichen der Völkerverständigung. Irgendwie nach Gegenteil. "Sein Leben für andere hingeben", definiert Jesus von Nazareth den Begriff der Liebe anders. Er meint: lieben heißt geben. Geben als das Gegenteil von Festhalten.

Etwas geben, das dich selbst etwas kostet ohne dass es dem anderen etwas berechnet. Taten, die den anderen spüren lassen: es geht um mich, mir darf es gut gehen. Tätige Liebe weiß um die Gefahr des Scheiterns, und liebt trotzdem.

Zugegeben: Das in einem Geschenk auszudrücken, ist knifflig. Vielleicht im nächsten Jahr gemeinsam eine Schachtel Pralinen in die Spoy werfen. Bei der weiß man bekanntlich nicht nie, was man bekommt. Vielleicht doch einfach mit Taten lieben. Das kann ich mit jedem Menschen üben, der mir gerade begegnet. Und das jeden Tag. Schwieriger, als ein Geschenk im Internet zu bestellen - spricht aber für sich.

KAPLAN MICHAEL BERENTZEN

Quelle: RP