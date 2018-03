später lesen Niederrhein Konzerte und Kabarett in Xanten FOTO: Manfred Esser FOTO: Manfred Esser 2018-03-05T17:48+0100 2018-03-06T00:00+0100

Auf dem Gelände des Strandbades in Wardt wird im Sommer nicht nur gebadet, sondern auch Musik gehört. Den Start macht das Wies'n-Festival am 3. August. Die Rheinische Post präsentiert Bernd Stelter am 24. August. Von Heidrun Jasper