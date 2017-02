Kreis Kleve: Kreis-CDU sieht sich gut aufgestellt

Klausurtagung mit der schulpolitischen Sprecherin der Landtagsfraktion.

Die Klausurtagung des CDU-Kreisvorstands mit den Stadt- und Gemeindeverbandsvorsitzenden der Partei fand in Geldern statt. Als Referentin konnte der CDU-Kreisvorsitzende Dr. Günther Bergmann (MdL) die schulpolitische Sprecherin der Landtagsfraktion der Partei, Petra Vogt (MdL), begrüßen. Diese diskutierte mit den Teilnehmern über die Schulpolitik in Nordrhein-Westfalen. Das Themenspektrum reichte dabei unter anderem von der Inklusion, über G 8 und G 9 bis hin zur Integration von Kindern mit Migrationshintergrund. Vogt kritisierte dabei scharf die Umsetzung der Inklusion an den Schulen durch die rot-grüne Landesregierung.

Man habe zahlreiche Förderschulen geschlossen, ohne den Schulen die Sozial- und Sonderpädagogen zu geben, die für eine erfolgreiche Inklusion erforderlich seien. Auch müsse bei Flüchtlingskindern die Vermittlung von Deutsch-Sprachkenntnissen verbessert werden. Dies sei eine zwingende Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme am Regelunterricht. Weiterhin kritisierte Vogt, dass die Ministerin Löhrmann (Grüne) den massiven Unterrichtsausfall an den Schulen im Lande nicht einmal systematisch erfasse.

Ein weiteres Thema auf der Klausurtagung waren die Vorbereitungen zur Landtags- und Bundestagswahl in diesem Jahr. Der CDU-Bundestagskandidat Stefan Rouenhoff sowie die beiden Kreis Klever Landtagsabgeordneten Dr. Günther Bergmann und Margret Voßeler diskutierten mit den Teilnehmern über die Wahlkampfplanungen. Die CDU-Kreistagsfraktionsvorsitzende Ulrike Ulrich berichtete darüber hinaus aus der Arbeit der Kreistagsfraktion, während Margret Voßeler die Arbeit in der Landtagsfraktion der CDU wiedergab.

"Die Kreis-CDU geht mit Zuversicht und großem Engagement in die Wahlkämpfe dieses Jahres", erklärte Bergmann. Man sei optimistisch, bei der Landtagswahl am 14. Mai und Bundestagswahl am 24. September die Wahlkreise im Kreis Kleve wieder gewinnen zu können. Bergmann: "Wir sind und bleiben die Titelverteidiger."

Quelle: RP