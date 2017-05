Kleve/Münster: Chor aus Düffelward in Münster

Chor aus Düffelward in Münster

Als Steffi Moerkerk das erste Mal vom "AufKLANG" hörte, stand für sie fest: "Das ist genau das Richtige für uns!" Die 35-jährige Lehrerin, die aus Düffelward stammt und in Schneppenbaum lebt, leitet in ihrer ehemaligen Heimatgemeinde den "EJuKi-Chor". EJuKi steht für "Erwachsene, Jugendliche, Kinder" und beschreibt die Besonderheit der Gemeinschaft. Die jüngsten Mitglieder sind fünf Jahre alt, die ältesten Mitte 40. "Das ist wirklich erfrischend", betont Leiterin Moerkerk.

Am Samstag, 13. Mai, werden die rund 40 Sänger in den Bus Richtung Münster steigen. Ein Jahr vor dem 101. Katholikentag unter dem Motto "Suche Frieden" wird der Countdown gestartet. Mit viel Musik von Chören und Bands, mitten in der Innenstadt von Münster. Die Musiker aus Düffelward teilen sich mit anderen Gruppen den Harsewinkelplatz, ab 14.30 Uhr und ab 16 Uhr dürfen sie jeweils für die Passanten singen.

Steffi Moerkerk hofft, den einen oder anderen Zuhörer zu bewegen, sich von der Musik berühren zu lassen. "Wir singen gerne peppige Lieder", verspricht sie. Ebenfalls mit dabei sein wird ein Friedenslied, das ist mit Blick auf das Motto des Katholikentags eine Bedingung gewesen. "Kein Problem für uns", sagt die 35-Jährige lachend. Schließlich singt der Chor vor allen Dingen in Kirchen und bei kirchlichen Anlässen. Zwar ist "EJuKi" kein kirchlicher Chor, aber der Pfarrei St. Willibrord angegliedert. Der Tag beginnt um 13.30 Uhr. Ein Wortgottesdienst mit Bischof Dr. Felix Genn ist ab 17 Uhr im St.-Paulus-Dom.

(pbm/cb)