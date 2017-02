später lesen Kleve Kulturpreis der Stadt für das Theater am Fluss 2017-02-22T18:07+0100 2017-02-23T00:00+0100

Das Preisgericht für den Johann-Moritz-Kulturpreis hat sich entschieden, den Preis in dieser Ratsperiode an das Theater im Fluss zu verleihen. Hervorzuheben sei der "mobile Kulturbus" in der Südstadt, der für sozial benachteiligte Kinder Perspektiven eröffne.