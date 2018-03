später lesen Bedburg-Hau Ladung von Müllwagen steht in Flammen 2018-03-01T19:17+0100 2018-03-02T00:00+0100

Aus bisher ungeklärter Ursache hat ein Müllwagen an der Gocher Landstraße in Bedburg-Hau Feuer gefangen. Am Mittwoch gegen 11.50 Uhr bemerkten Passanten die Flammen und verständigten den Fahrer des Wagens, dieser rief umgehend die Feuerwehr.

