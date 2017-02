Kleve: Landschaften aus Korea im Kurhaus

Jongsuk Yoon arbeitet in Düsseldorf und Seoul. Seit 2012 malt die Koreanerin "Gedanken-Landschaften", so der Titel der Ausstellung in der Wandelhalle und der Galerie des Klever Museums. Die Eröffnung ist am Freitag, dem 17. Februar. Von Matthias Grass

Die Bilder sind schwungvoll, voller Kraft. Der Tenor der Farbe ist warm - selbst wenn das Bild "Winter" titelt und überwiegend Grau vorherrscht. Es sind wohl das Rot und das Rosé, das warme Gelb, die dem Grau beigegeben sind, die vielleicht in einer der vielen Schichten, die die Leinwand bedecken, liegen und ihre Wärme bis nach oben geben. Es sind Wärme und Optimismus, die aus diesen Landschaften strahlen, die jetzt im Museum Kurhaus in der großen Wandelhalle und in der Galerie zu sehen sind.

Zunächst wirken sie abstrakt, die "Gedanken-Landschaften" (die in der neuen Englisch-Titel-Manie des Kurhauses "Mind Landscapes" heißen): Doch die Farbfelder und Linien, die wunderbar kräftigen Schwünge auf den Bildern fügen sich spätestens mit der Vergegenwärtigung des Titels zum Abbild dessen, was der Titel sagt: zu Landschaften. Es sind keine konkreten Landschaften, die dort entstanden sind, vielmehr die Idee einer Landschaft, die Jongsuk Yoon in ihrem Atelier in Düsseldorf entwickelt. "Ich habe das fertige Bild nicht im Kopf", sagt sie. Sie arbeitet mit dem Pinsel unmittelbar auf die Leinwand - manchmal spontan und bewusst planlos, manchmal nach langem Überlegen und Abwägen.

Passt ein Strich nicht ins Bild, wird er weggewischt. Aber es bleibt seine Spur, so wie die Spuren der vielen Schichten Farbe, die die 52-Jährige auf den Leinwänden übereinanderlegt und die hier und da unter dem struppigen Strich des darüberliegenden Schwungs sichtbar werden. Oder sie hinterlassen als pastoser Streifen von neuer Farbe überdeckt ihre grafische, vielleicht haptische Spur. Dabei liebt die Malerin, die in Seoul und Düsseldorf lebt und arbeitet, den großen Schwung, das Gestische. Wie jenen fast schon kalligraphischen Kreis auf ihrem Großformat "Meer", das in der Wandelhalle hängt. Das helle Gelb umschließt einen an einen Vulkan erinnernden Berg, der stark und dunkel vor dem rosa in der Morgensonne schimmernden Dunst steht. Links steht wie ein Haus ein kaminrotes Rechteck.

Die Koreanerin beschäftigt sich seit 2012 mit ihrem Thema. Sie war auf der Suche nach einer neuen Richtung für ihre Malerei, hörte viel Mahler. "Vor meinem geistigen Auge sah ich Bilder von Landschaften, von Landschaftselementen. Plötzlich hatte ich ein starkes Gefühl: Das könnte ich malen", sagt sie. Jonsuk Yoon schaffte es, das starke Gefühl auf die Leinwand zu bringen und ebenso starke wie manchmal auch still-poetische Bilder zu malen. Als "Traumlandschaften zwischen Erinnerung und Beschwörung", so Kleves Museumsdirektor Prof. Harald Kunde. Die Ausstellung "Gedanken-Landschaften" im Kurhaus zeigt Bilder von 2012 bis heute. In der Galerie und in der Wandelhalle ihre starke Malerei, in den Übergängen dazwischen die zarten Zeichnungen. Dazu erscheint als Lithographie eine feine Edition in einer Auflage von 20 Stück (400 Euro). Es seien jene drei Jahre ihres Schaffens, in denen sich die Verschmelzung von fernöstlicher Tradition mit der westlichen Moderne zu einem ganz eigenständigen Werk vollzogen habe, sagt Kunde. Schwungvoll und voller Kraft.

Die Ausstellung wird am Freitag, 17. Februar, 19.30 Uhr eröffnet, es spricht der Botschaftsrat der Republik Korea, Alexandra von der Werth singt. Es erscheint ein Katalog.

Quelle: RP