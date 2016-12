Bedburg-Hau-Till-Moyland: Landwirte als "Genossen" erfolgreicher

RP-Serie "Die Genossenschaften im Kleverland": Bernd Heisterkamp, Ortslandwirt von Till-Moyland, hat gleich dreimal mit dem Modell zu tun, das auf Partizipation und Mitverantwortung beruht: Volksbank, Molkerei, Raiffeisenmarkt. Von Anja Settnik

Gleich dreifach haben Bernd Heisterkamp und viele seiner Berufskollegen mit dem Genossenschaftsmodell zu tun: als Mitglieder eines entsprechend organisierten Geldinstituts (Volksbank), als Akteure einer landwirtschaftlichen Absatzgenossenschaft und schließlich als Angehörige einer Warengenossenschaft. Alle drei Bereiche fußen auf der Mitverantwortung der Beteiligten und begleiten die Landwirte schon seit langer Zeit. Die Idee: zusammen stärker zu sein. Nach dem Motto "Einer für alle, alle für einen".

Heisterkamp ist Milchviehhalter in Till-Moyland. Der Ortslandwirt hält große Stücke auf seine Hausbank, weil sie manchen Berufskollegen, die es in den vergangenen Jahren wegen des extrem niedrigen Milchpreises schwer hatten, die Stange gehalten habe. "Die Volksbank kennt unsere Betriebe und deren Historie, weiß, was mancher in der Lage ist zu leisten oder eben auch nicht. Nicht jede Bank hätte vermutlich ihren Kunden in schlechter Zeit mit Krediten geholfen, wieder liquide zu werden. Bei einer Genossenschaftsbank, bei der die Klienten ja praktisch die Eigentümer sind, ist das anders. Zumal im Aufsichtsrat auch Unternehmer und Berufspraktiker sitzen, die die wirtschaftliche Lage der Branche gut einschätzen können", erklärt Heisterkamp.

Noch heute nennt mancher die Raiffeisen- und sonstigen Warengenossenschaften "Molkerei", auch wenn die meisten Bauern ihre Milch längst den großen Absatzgenossenschaften geben. "Jahrelang waren wir bei Walhorn, seit zwei Jahren gehören wir zu Arla, einer der größten europäischen Molkereien", berichtet der Landwirt aus Till. Etwa 12 000 Milchbauern gehören zu der Genossenschaft, die Milch in sieben europäischen Ländern einsammelt und an 65 Standorten verarbeitet. "Wir haben ein Jahresbudget von 14 Milliarden Euro", sagt Heisterkamp. "Wir" sind die Lieferanten, die vom Niederrhein ebenso wie aus Skandinavien, Großbritannien, Belgien, Luxemburg oder den Niederlanden stammen. Und alle gemeinsam handeln den Preis aus, den die Bauern für ihre Milch bekommen.

"Das versteht mancher Berufskollege nicht, der auf die Molkerei schimpft, die so schlechte Preise zahle", versucht der Niederrheiner zu erklären. Die Führungsebene der Absatzgenossenschaft bestehe aus 15 Landwirten aus sieben Ländern, die gemeinsam den Preis ermitteln, der auf dem Markt zu bekommen sei. "Die Struktur geht ganz klar von unten nach oben. Die Kreis-Räte berichten an die höheren Ebenen, mehrmals im Jahr treffen sie sich bei Vertreterversammlungen." Die sei das oberste Entscheidungsgremium - und Heisterkamp, einer "von unten", nehme die Anregungen der Kollegen gerne mit zur Versammlung.

Übrigens sei die Mitgliedschaft in einer Genossenschaft auch so etwas wie eine Versicherung, denn wer Mitglied etwa bei Arla sei, dessen Milch werde auch in jedem Fall abgeholt. Gleichgültig, um welche Menge es sich handele. Und der verabredete Preis werde gezahlt. Im Gegenzug dürften die Landwirte ihre Milch allerdings nicht anderswohin abgeben.

Und dann sind da noch die Agri-V Raiffeisenmärkte (früher RWZ). Über sie bezögen die Landwirte zum Beispiel Futtermittel und Saatgut, manche lieferten auch Ackerfrüchte, Getreide und Raps dorthin. Bei allen genossenschaftlichen Modellen gebe es, wenn die wirtschaftliche Situation es erlaube, am Jahresende eine Dividende oder Rückvergütung. Kein Kollege sei verpflichtet, sich den Genossenschaften anzuschließen, auch eine Kündigung und Entnahme seiner Anteile sei immer möglich. Die meisten fühlten sich in den Genossenschaften aber gut aufgehoben.

Quelle: RP