später lesen Kleve Lebenshilfe eröffnet Kindergarten 2017-02-26T17:27+0100 2017-02-27T00:00+0100

Klever Familien dürfen sich freuen: Ab August eröffnet die Lebenshilfe einen weiteren Kindergarten in der Schwanenstadt - und zwar in einem bereits bestehenden Gebäude an der Ackerstraße.