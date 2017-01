Hans-Josef Kuypers, Kreis-Wirtschaftsförderer: Leitlinie - Gemeinsamkeit macht stark

Der Kreis-Wirtschaftsförderer sieht in vielen Bereichen der Wirtschaft zahlreiche Vorteile im genossenschaftlichen Handeln.

Eigentlich sind Sie "gelernter" Genossenschaftler und haben sich im Studium mit diesem gemeinschaftlichen Prinzip befasst...

Hans-Josef Kuypers Das trifft zu. Meinen beruflichen Einstieg habe ich in den 70er Jahren bei der Volksbank Goch erlebt, wo ich zum Bankkaufmann ausgebildet wurde. Auch damals schon suchten die Institute Wege zur Fusion mit Nachbarn - ein Prozess, der im bundesdeutschen Markt bis heute anhält. Noch in meine Lehrzeit fiel die Verschmelzung mit der Spar- und Darlehnskasse Hassum-Asperden. Ich hielt diese Vorgänge für derart spannend, dass ich zum Abschluss meines Studiums in Köln meine Staatsarbeit der Entwicklung des genossenschaftlichen Bankwesens widmete. Eines ist bei mir besonders haften geblieben: In nur acht Jahren nach dieser Fusion war mit nur 22 Prozent mehr Personal ein Bilanzsummen-Plus von 88 Prozent erreicht worden. Oder anders: Wurde pro Kopf und Mitarbeiter im Fusionsjahr eine Bilanzsumme von 1,8 Millionen Mark (!) erzielt, so wies diese Rechnung acht Jahre später mehr als 2,7 Millionen Deutsche Mark aus. Ähnliche Motive dürften auch heute noch die Banken- und Sparkassenwelt beschäftigen - allerdings in Euro und unter dem Druck des Niedrigzinses.

Als Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH haben Sie die Unternehmen im Kreis Kleve im Blick. Welchen Stellenwert nehmen die genossenschaftlichen Betriebe mit Blick auf die vielen Fusionen ?

Kuypers Eigentlich hat die Grundidee der von Hermann Schulze-Delizsch gegründeten ersten gewerblichen Warengenossenschaft und des von Friedrich Wilhelm Raiffeisen im 19. Jahrhundert realisierten ersten Darlehnskassenvereins nichts an ihrer Bedeutung verloren. "Gemeinsamkeit macht stark" könnte man hier die Leitlinie nennen. Das Problem jüngerer Entwicklungen ist allerdings, dass sich diese Stärke beim Kunden unter Missachtung weiterer Vorteile immer deutlicher lediglich über den niedrigsten Preis definiert. Den kann eine Genossenschaft - ob es eine Waren- oder Kreditgenossenschaft ist - nicht immer sicherstellen, liefert sie doch zeitgleich die Präsenz fachkundiger Mitarbeiter in Zweigstellen und Filialen, bietet Beratungsleistungen und ein Kundenbindungsmanagement. Kurzum: Wer den kollegialen Schulterschluss mit seinen genossenschaftlichen Mitstreitern spüren möchte, der muss ab und an auch den Aufschlag für das Netz und den doppelten Boden respektieren. Das gilt für die Kreditwirtschaft wie auch die Warengenossenschaft.

Handwerker schließen sich zu Einkaufsgenossenschaften zusammen, um konkurrenzfähig zu sein. Ein probates Mittel ?

Kuypers Wir wissen als Wirtschaftsförderung um die genossenschaftlichen Zusammenschlüsse von Immobilienanbietern, haben die Erzeugergenossenschaften der Gartenbauer, der Spargelbauern und der Blumenzüchter vor Augen und die Landgard-Genossenschaft in Straelen, die ich für einen Segen für die Region halte. Jüngeren Datums scheinen mir die Energie-Genossenschaften zu sein, die es in Kranenburg, in Issum, in Straelen und anderswo gibt. Und selbstverständlich die kleinen, zielgerichteten Genossenschaften wie das Griether Hanselädchen eG. Da zeugt schon der Name von Verbundenheit.

Wie sehen Sie die Arbeit der Wohnungsbau-Genossenschaften ?

Kuypers Die Wohnungsbau-Genossenschaften haben alle ihre Tradition in der Lösung wohnwirtschaftlicher Probleme. Preiswerten Wohnraum schaffen für Menschen mit geringem Monatseinkommen - das war das Ziel. Zu heutigen Zeiten, die mit Niedrigzinsen die Investoren zu Neubauten verführen, sind die Projekte wie seit jüngstem in Goch kaum mehr von denen marktorientierter Kapitalanleger zu unterscheiden. Der Unterschied: Die Genossenschaft bleibt stets Eigentümerin, vermietet den Wohnraum lediglich. Die Wohnungsbau-Genossenschaften waren und sind zu allen Zeiten Dienerinnen ihrer Mitgliedschaft. Die nächste Wohnungsnot - sie kommt bestimmt.

Wie wichtig sind Genossenschaften für den Kreis Kleve?

Kuypers Vollsortimenter können in jedweder Gesellschaftsform auftreten, so auch Edeka. Für mich spielt hier in dieser Größe - ich mag mich täuschen - die genossenschaftliche Idee keine erkennbare Rolle mehr. Der Endverbraucher zieht seine Vorteile aus dem harten, fast ruinösen Wettbewerb. Anders mag das sein für die Betreiber der Märkte. Wie ausgeprägt da die genossenschaftliche Idee noch sein kann und das Management der Kundenbindung für den Marktleiter noch erkennbar ist, das vermag man von außen kaum einschätzen. Manches Mal wünschte ich mir, die Warengenossenschaften hätten mehr von den Edekas dieser Welt. Insgesamt jedenfalls sind Genossenschaften auch in Wahrung ihrer Grundidee etwas Wichtiges.

Was würde sich die WfG wünschen?

Kuypers Aus unserer Sicht wünschten wir uns eine neue, wirtschaftlich erfolgreiche Molkerei-Genossenschaft. Es ist kaum zu verstehen, dass eine derart erfolgreiche Milchvieh-Region wie der Niederrhein es soweit hat kommen lassen, dass vor Jahren die letzte echte Molkerei hat schließen müssen. Mancher Liter Milch ist weiter auf der Strecke als das Weihnachtsgeschenk über Amazon. Das muss man als Wirtschaftsförderer bedauern.

DIE FRAGEN STELLTE MATTHIAS GRASS

Quelle: RP