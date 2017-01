Die Polizei Kleve sucht einen mutmaßlichen Exhibitionisten. Der Mann soll vor einer 15-Jährigen die Hose fallen lassen haben.

Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann die Jugendliche, die mit dem Rad unterwegs gewesen war, bereits am Donnerstagnachmittag unter dem Vorwand angehalten, sich nach dem Weg in Richtung Kleve erkundigen zu wollen. Laut Polizei geschah das in Höhe einer Bushaltestelle in Höhe eines Bahnübergangs an der Bundesstraße 9. Dort hielt das Mädchen an.

Der Unbekannte fragte nach dem Weg. Bald darauf sagte er, er müsse urinieren und zog die Hose herunter. Die Jugendliche setzte sich auf ihr Rad und fuhr weiter.

Mit dieser Personenbeschreibung sucht die Polizei nach dem Mann: südländisches Aussehen, etwa 1,70 Meter groß, normale Figur, schwarze Mütze, schwarze Winterjacke, blaue Jeans.

Hinweise an die Polizei unter Telefon 02821 5040.

(sef)