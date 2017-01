später lesen Mehrfamilienhaus in Kleve Mann stirbt bei Brand in Wohnung seines Vaters FOTO: Guido Schulmann Teilen

Twittern





2017-01-09T07:08+0100 2017-01-09T07:08+0100

Ein Mann ist bei einem Brand in der Wohnung seines Vaters in Kleve ums Leben gekommen. Der 41-Jährige sei vermutlich an einer Rauchvergiftung gestorben, teilte die Polizei mit.