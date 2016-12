Kranenburg-Mehr: Mehrer Krippe fasziniert seit 50 Jahren

Seit einem halben Jahrhundert erzählt die Krippe die Geschichte von der Geburt Jesu. Der Klever Bildhauer Wilhelm Matthäi hat das Kunstwerk mit seinen geschnitzten, beweglichen Figuren geschaffen. Papst Paul VI. erwähnte es einmal. Von Werner Stalder

In der Weihnachtszeit stehen zahlreiche Besucher der St.-Martinus-Kirche in Mehr staunend vor einer Weihnachtskrippe, die nunmehr Geburtstag hat. Seit 50 Jahren erzählt die Krippe die Geschichte von der Geburt Jesu. 1966 wurde sie unter Pastor Heinz-Benedikt Trappe angeschafft und 1967 vervollständigt. Der Klever Bildhauer Wilhelm Matthäi (1918-2003) hat das Kunstwerk geschaffen. Matthäi gilt als der "Krippenbauer vom Niederrhein".

Unter Pastor Gerhard Baumann kamen in den 1980er Jahren der Engel und der noch fehlende Ochse dazu. Diese Krippenfiguren wurden ebenfalls von Matthäi geschnitzt. Der Besucher der St.-Martinus-Kirche kann sich im Laufe der vier Wochen ab Heiligabend, in der die Krippe aufgebaut im Altarraum steht, auf immer wieder neue Szenen freuen. Das Geheimnis: Die etwa 40 bis 50 Zentimeter großen Krippenfiguren haben bewegliche Gelenke, die es ermöglichen, dass zum Beispiel Maria zum Fest der Heiligen Familie das Kind auf ihren Armen trägt, oder dass die Gottesmutter bei der Flucht nach Ägypten mit dem Jesuskind auf dem Esel sitzt. Die Beweglichkeit der aus Lindenholz geschnitzten Figuren erlauben immer wieder andere Gestiken und Gestaltungsvarianten. Maria und Josef mit dem Kind, ein Engel, der die Geburt Jesu verkündigt, ein alter Hirte, gestützt auf einem Wanderstab und ein junger Hirte, der kniend auf einer Flöte spielt, gehören zur Mehrer Krippe. Ein Kind, an der Hand einer Frau, zeigt auf das Geschehen der Heiligen Nacht.

Drei Generationen sind in den Heiligen drei Königen dargestellt: Ein greiser König, ein Mann in den mittleren Jahren und ein junger, hoch gewachsener König. Ihre Gaben tragen sie in kostbaren Gefäßen. Zum Dreikönigstag gehört zur Krippenlandschaft ein stattliches Kamel, das von einem Kameltreiber geführt wird. Alle Figuren sind bekleidet, mal ganz prächtig und mal ganz arm. Auch Ochs und Esel und Schafe fehlen nicht. Zur Schafherde gehören ein Bock mit Hörnern, zwei Schafe und ein kleines Lamm.

Bis 1980 hat der Krippenschöpfe Matthäi die Figuren noch selbst aufgestellt. Heute wird die Krippenlandschaft von einem engagierten Mehrer Team in den Tagen vor dem Heiligen Abend aufgebaut. Dafür wird ein großes Podest mit einer Landschaft aus Moos und Steinen erstellt, Tannenbäume gesetzt und ein Stall aufgebaut, über dem der Stern von Bethlehem leuchtet. Mussten die Krippenfiguren bis 2014 noch einzeln auf Nägel gestellt werden, haben diese im vergangenen Jahr von Werner van Hamern, gestorben 2016, Standbretter für die Füße bekommen.

Küsterin Maria van Lier schreibt über die Mehrer Krippe: "Pastor Trappe, der mit dieser Krippe die Herzen der Menschen berühren wollte, würde auch heute noch nach 50 Jahren seine Freude an der Mehrer Krippenlandschaft haben." Und Papst Paul VI. sagte einmal: "Möge die Betrachtung der Krippe wirksam dazu beitragen, das Geheimnis der Menschwerdung des Gottessohnes immer besser zu verstehen und die Liebe zum göttlichen Heiland in den Herzen der modernen Menschen zu entzünden."

