Kleve: Mehrere Männer verprügeln zwei 22-Jährige

Zwei 22 Jahre alte Männer aus Kleve und Bedburg-Hau wurden am Montag von einer Gruppe jugendlicher Männer verprügelt. Das berichtet gestern die Polizei. Sie sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Was war geschehen? Wie die Polizei berichtete, gingen die 22-Jährigen gegen 17.30 Uhr in einen Supermarkt an der Ludwig-Jahn-Straße. Im Eingangsbereich kam es dann offenbar zu einem Wortwechsel mit mehreren unbekannten Männern. Als die beiden 22-Jährigen den Supermarkt wieder verließen, wurden sie von einer größeren Gruppe von zwölf bis 15 Männern im Alter von 18 bis 22 Jahren erwartet. Mindestens fünf Männer aus der Gruppe schlugen plötzlich die beiden 22-Jährigen zu Boden. Diese verletzten sich dabei am Arm und Kopf. Und zwar so sehr, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten. Zudem wurde eine Umhängetasche, die einer der beiden 22-Jährigen trug, gestohlen.

Wer hat etwas gesehen? Hinweise bitte an die Kripo Kleve unter der Telefonnummer 02821 5040.

Quelle: RP