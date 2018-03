später lesen Kleve Morgennebel im Reichswald FOTO: Markus van Offern FOTO: Markus van Offern 2018-03-22T18:22+0100 2018-03-23T00:00+0100

Kleve (mgr) Landschaftsmaler hätten diese Stimmung gerne auf die Leinwand geholt: Schräg stehen die ersten Strahlen der Sonne zwischen den Baumstämmen im Morgennebel und zeichnen helle Flecken auf den Waldboden. Die Laubbäume sind kahl und greifen mit blattlosem Geäst in den Nebel, der sich langsam löst an diesem Morgen. Noch ist die Natur in großen Teilen wie erstarrt, wartet auf besseres, wärmeres Wetter, noch kann von Frühlingserwachen nicht wirklich die Rede sein.