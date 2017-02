Kleve: Motorradfahrer wird bald aus Emmericher Klinik entlassen

Klever in Krefeld im künstlichen Koma - Lebensgefahr.

Der 27 Jahre alte Klever, der am 1. Februar ebenso wie sein 29 Jahre alter Sozius lebensgefähriche Kopfverletzungen bei einem Motorrad-Unfall auf der Kalkarer Straße erlitten hat, schwebt immer noch in Lebensgefahr und befindet sich in einer Krefelder Klinik im künstlichen Koma. Seinem Mitfahrer hingegen geht es inzwischen besser. Der Mann konnte im Emmericher Krankenhaus von der Intensivstation auf ein "normales" Zimmer verlegt werden. Der Klever schwebt nach Angaben der Polizei nun nicht mehr in Lebensgefahr. Die Beamten meldeten weiter, dass der 29-Jährige wohl am Wochenende nach Hause entlassen werden soll. Bei dem Unfall waren beide Männer alkoholisiert gewesen und hatten keinen Helm getragen. Zudem war das Motorrad weder angemeldet noch versichert.

(dido)