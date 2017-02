Kranenburg.: MS Krunekroane stach in närrische See

MS Krunekroane stach in närrische See

Das Bürgerhaus der Kranichgemeinde avancierte zur Hochburg des Karnevals mit Büttenreden und tollen Tänzen Von Stephan Derks

Zur wahren Hochburg des Karnevals avancierte am Wochenende das Bürgerhaus in Kranenburg, in dem die Krunekroane ein wahres Feuerwerk der guten Laune abbrannte. Kompliment an die Akteure auf, als auch hinter der Bühne, die den Gästen in der ausverkauften Narrenburg unterhaltsame Stunden bescherten.

Bereits beim Einzug von Prinz "Kurt dem "Stie(h)lvollen", seinem Funkenmariechen Maj und der schmucken Garde herrschte ausgelassene Stimmung, sprang der Funke der guten Laune förmlich auf die Narrenschar über. Daher hatte Krunekroane Präsident Hans-Gerd Onckels leichtes Spiel, durch das mehrstündige Programm zu führen, in dem sich ein Höhepunkt an den anderen reihte. Zu ihnen gehörte ohne Zweifel auch der 14-jährige Yannik Cloosters, ein Nachwuchstalent in der Bütt, in der er sich als Schüler die erste Rakete einheimste.

Aber auch die Aushängeschilder der Kranenburger Narrengesellschaft, die Tanzgarden mit den Minis, Teenys und der großen Tanzgarde, wurden zu Recht für ihre Darbietungen stark umjubelt und mit frenetischem Beifall bedacht. Großes Kompliment den Mädels und ihren Trainerinnen für die sehenswerten Tänze mit der dazugehörigen Choreographie. Auf den Punkt konnten allesamt ihre Leistungen abrufen und das Publikum begeistern. Da mussten einfach Raketen zur Unterstreichung der besten Unterhaltung gezündet werden.

.Somit hatte es das Kranenburger Gesangsduo Ulla Lohmann und Norbert Cloosters nicht schwer, auf diese Erfolgswelle aufzuspringen und ihre mitunter auf die Geschehnisse innerhalb der Kranichgemeinde gemünzten Lieder zum Besten zu geben. Auch sie heizten die Stimmung mehr und mehr an, nahmen die Narrenschar einfach nur mit auf die Reise der guten Laune.

Und auch aus der Narrentonne, sprich der Karnevalsbütt heraus, wurden die Gäste im Bürgerhaus bestens unterhalten. Angefangen beim Prolog, mit dem sich Jürgen Ollenburg in gelungenen Reimen auf den Weg von der großen bis in die Lokalpolitik machte oder den "Benimmregeln", die Diana van Dalen mit Anne und Michael Killewald zu Beginn der Sitzung erklärt wurden, ehe die MS Krunekroane in die karnevalistische See ablegte. Mag sein, dass Ulla Lohmann vor ihrem närrischen Beitrag, dieses Mal ohne ihre jahrelange Begleiterin Elisabeth Schneiders, mächtig Lampenfieber hatte, doch lieferte sie auch in diesem Jahr ab, ritt herzerfrischende Attacken auf das närrische Zwerchfell, die von vielen Beifallsbekundungen begleitet wurden.

Weiterer Garanten für beste Unterhaltung: Die unermüdliche Arbeitsbienen der Krunekroane aus deren Kreis Marco Cox, Lars Gerrtzen, Andreas van Wickeren und Sabiene Bartjes auf der Narrenbühne ebenso brillierten, wie deren gesamte Crew, als diese unter der Spielleitung von Reimund van Laar zum Schlussstück ansetzte.

Zuvor war es Wolfgang Derks, der mit seinem Stimmungsgesang den weiteren Rahmen des Bunten Abends, der diesen Namen zu Recht führt, füllte, bei dem die Gästeschar nach bester karnevalistischer Manier unterhalten wird und wurde. Ein dreifaches Krunekroane Helau.

Quelle: RP