Kranenburg: Münzautomaten an Tankstellen aufgebrochen

Innerhalb von nur viereinhalb Stunden sind in der Nacht zum Freitag Münzautomaten an zwei Tankstellen in Kranenburg an der Klever Straße und in Bedburg-Hau an der Bedburger Weide aufgebrochen worden.