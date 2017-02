Kreis Kleve: Nachwuchsforscher liefern sich Wettbewerb

Die Unternehmerschaft Niederrhein richtet den Regionalwettbewerb "Jugend forscht" aus. Aus dem Kreis Kleve beteiligen sich fünf Schulen. Auch Backpulver und Nagellack kommen experimentell zum Einsatz.

Auch in diesem Jahr führt die Unternehmerschaft Niederrhein den Regionalwettbewerb von Deutschlands größtem Nachwuchsforscherwettbewerb "Jugend forscht" durch. Aus dem Kreis Kleve beteiligen sich fünf Schulen am niederrheinischen Regionalwettbewerb, der bereits zum 22. Mal ausgetragen wird.

390 Schüler, Auszubildende und Studierende stellen am 7. März in Krefeld ihre 197 Forschungsarbeiten in den sieben Fachbereichen Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathe/Informatik, Physik und Technik vor. Die bevorzugten Forschungsgebiete der Jungforscher sind in diesem Jahr Chemie (51 Projekte) und Biologie (45 Projekte). Unter dem Motto des diesjährigen Wettbewerbs "Zukunft - ich gestalte sie" waren die Jugendlichen am Niederrhein aufgerufen, sich mit ihren Ideen und Forschungsansätzen zu beteiligen.

Aus dem Kreis Kleve nehmen in dieser Wettbewerbsrunde neun Teams aus drei Gymnasien, einer Realschule und einem Berufskolleg teil. Mit fünf Forschungsprojekten starten Schüler der Städtischen Realschule in Kalkar (zweimal Arbeitswelt, einmal Chemie und zweimal Technik). Vom Gymnasium Goch startet eine Gruppe im Fach Biologie, das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Kleve schickt eine Arbeit in Technik ins Rennen, vom Lise-Meitner-Gymnasium Geldern kommt ein Team mit einer Arbeit in Biologie und vom Schülerforschungszentrum am Berufskolleg des Kreises Kleve kommt eine Arbeit im Fachbereich Mathematik/Informatik.

Bei "Jugend forscht" beschäftigen sich die Jungforscher neben dem normalen Unterricht mit interessanten Fragestellungen, die sie sich selbst aussuchen. Hierbei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Eine Schülerin der 12. Klasse am Berufskolleg des Kreises Kleve hat sich dort im eigens eingerichteten Schülerforschungszentrum mit dem sogenannten Elo-System, was seit vielen Jahren die Bewertung von Sportlerleistungen bewertet, beschäftigt. Sie fand heraus, dass eine Korrektur in der Berechnung der Wertungszahlen von Jugendlichen notwendig ist, da diese ihre Spielstärke sehr schnell entwickeln. Sie entwickelte und testete eine modernisierte Wertungszahlenberechnung. Dieses wird die Schülerin Anfang März beim Wettbewerb vorstellen und versuchen, die Jury zu überzeugen.

Drei Schülerinnen der Städtischen Realschule Kalkar haben sich Gedanken über mehr Sicherheit für Fußgänger im Kreisverkehr gemacht. Auf ihrem morgendlichen Schulweg war ihnen aufgefallen, dass Autofahrer beim Einfahren in einen Kreisverkehr häufig nur nach links schauen. Die Schülerinnen entwickelten ein Lichtsignal, das ein Signal auslöst, wenn Fußgänger den Kreisverkehr - auch von rechts kommend - passieren wollen. Aber auch ganz alltägliche Dinge wie Backpulver oder Nagellack wurden vom Forschungsnachwuchs unter die Lupe genommen.

Alle eingereichten Wettbewerbsarbeiten werden in zwei Altersklassen eingeteilt: Jugendliche ab der vierten Klasse bis unter 15 Jahre treten in der Wettbewerbskategorie "Schüler experimentieren" an; die Älteren (bis 21 Jahre) starten in der Kategorie "Jugend forscht". Für jedes der sieben Fachgebiete gibt es eine Jury, bestehend aus Experten aus Unternehmen, Hochschulen und Schulen. Sie bewerten die Arbeiten und entscheiden über das Abschneiden. Die jeweils Erstplatzierten in den Altersklassen und in den Fachbereichen starten dann in der nächsten Wettbewerbsrunde auf Landesebene. Hier stellen sie sich der Konkurrenz aus den insgesamt elf nordrhein-westfälischen Regionalwettbewerben.

Am Dienstag, 7. März, werden die Wettbewerbsarbeiten aller Jungforscher im Krefelder Seidenweberhaus und im Foyer des Theaters der Jury und am Nachmittag der Öffentlichkeit vorgestellt.

Quelle: RP