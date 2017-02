Kleve: Närrischer Fahrplan für Kranenburg

Kamelle und Helau: Die jecken Tage warten auch in Kranenburg mit einem bunten Programm auf. Ein Überblick über die wichtigsten Karnevalsveranstaltungen, sortiert nach Datum.

Weiberfastnacht:

Möhnensturm: An Weiberfastnacht - der Name sagt es schon - haben die Frauen in Kranenburg das Sagen. Um 11 Uhr beginnt das Weiberfastnachtstreiben mit dem "Möhnensturm" auf das Kranenburger Rathaus.

Möhneball: Ab 20.11 Uhr steigt der große Möhneball im Kranenburger Bürgerhaus. DJ Dombi wird dort für Party-Stimmung sorgen und die Tanzfläche füllen (Eintritt: 5 Euro).

Samstag:

Karnevalsmesse: Eine Familienmesse feiern die Freunde und die Aktiven des niederrheinischen Karnevals mit dem Prinzen, seinem Elferrat und den Garden aus den Ortschaften am Karnevalssamstag in der Stifts- und Wallfahrtskirche in Kranenburg um 17.30 Uhr. Kinder in Kostümen und besondere Elemente in der Gestaltung geben diesem Gottesdienst einen besonderen Akzent.

Rathaus-Sturm: Der Kranenburger Straßenkarneval beginnt am Samstag mit dem Sturm auf das Rathaus. Um 11.11 Uhr wird Prinz "Kurt der der Sti(eh)lvolle" mit seinem Funkenmariechen Maj und Garde vom Marktplatz kommend in einem kleinen Umzug durch die Narrenhochburg Kranenburg das Rathaus stürmen. Er versucht, den Bürgermeister Günter Steins zu entmachten und die Schlüsselgewalt über das Rathaus und somit über die gesamte Gemeinde die Regierung des närrischen Volkes für die anstehenden "drei tollen Tage" zu übernehmen.

Sonntag:

Frühschoppenzug: Der 32. Frühschoppenzug in Kranenburg wird wieder mal ein echter Knüller im niederrheinischen Karneval, so versprechen es zumindest die Veranstalter. Am Karnevalssonntag um 11.11 Uhr werden mehr als 60 Wagen, Fußgruppen und Musikkapellen durch Kranenburg ziehen. Unter dem Motto "Kranenburg - Wej träcke met än ohne Wind" wird sich der rund zwei Kilometer lange Zug in Bewegung setzen. Prinz "Kurt der Sti(eh)lvolle" mit seinem Funkenmariechen Maj fiebern diesem Höhepunkt entgegen. Aktuelle lokalpolitische und weltpolitische Themen werden karnevalistisch auf die Schüppe genommen. Neben Fußgruppen und Musikkapellen werden traditionell neben dem Kranenburger Prinzen auch wieder Prinzen aus den benachbarten niederländischen Gemeinden Ubbergen und Groesbeek mitziehen.

Aufgrund der positiven Resonanz vom letzen Jahr, beginnt der Frühschoppenzug wieder am Kreisverkehr B9/Frasselter Weg und endet am Marktplatz in Kranenburg. Anschließend steigt im Kranenburger "Narrenhaus" (Bürgerhaus) die "After-Zug-Party" (Eintritt: 5 Euro).

Für den Zug werden weiträumige Umleitungen eingerichtet: Von 9 bis 17 Uhr wird der innerörtliche Autoverkehr sowohl aus Richtung Niederlande/Wyler, als auch aus Kleve kommend ab dem Gewerbegebiet Nütterden/B9 über die Römerstraße, Klinkenberg, Frasselter Straße, Scheffenthum, Galgensteeg, Elsendeich, Willemsestraße Hettsteeg, Nimweger Straße umgeleitet. Der überörtliche Verkehr wird für beide Fahrtrichtungen über die B9 und B 504 umgeleitet. Parken können die Jecken in Kranenburg zum Beispiel auf dem Parkplatz Tiggelstraße, den Parkplätzen am Sportplatz, Rewe-Penny- und Aldi-Markt, Hauptschule und Trink&Spar am Elsendeich.

Die Karnevalsgesellschaft "Krune Kroane" und das Zugkomitee unterstützen die Aktion des Kreisjugendamtes Kleve "Kein Alkohol an Kinder und Jugendliche". Das Zugkomitee hat alle Zugteilnehmer aufgefordert, kein Alkohol an Kinder und Jugendliche zu verteilen.

