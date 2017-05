später lesen Kleve-Rindern Navis und Pralinen aus Pkw der Marke BMW gestohlen 2017-04-28T18:42+0200 2017-04-29T00:00+0200

Pralinen und Navigationsgeräte haben Diebe aus zwei Pkw der Marke BMW in Rindern entwendet. Das erste Fahrzeug knackten die Täter laut Polizei in der Zeit zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 6.30 Uhr am Kiebitzweg.