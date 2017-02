Kleve: Neue Italien-Gedichte von Maria Diedenhofen

Reise-Impressionen gehen heutzutage ins Unendliche. Nicht mehr die 36 möglichen Bilder auf dem Negativstreifen des Films begrenzen die Möglichkeiten Erinnerungen festzuhalten, schon gar nicht die abgezählten Blätter im Block des Zeichners. Die Cloud, jene für die meisten unbegreifliche digitale "Wolke", nimmt unersättlich die Bilder auf. Gute wie schlechte, sammelt sie aus Handys und Fotoapparaten, vom Tablet-Computer. Eine unendliche Flut, die manche Erinnerung, manchen einzelnen Augenblick ertränken kann. Von Matthias Grass

Maria Diedenhofen hat dagegen einen anderen Weg genommen, Erinnerungen an eine Reise zu wahren, sich auch intensiv mit kurzen Augenblicken zu beschäftigen, ihnen einen eigenen Rahmen zu geben und sie nicht einfach nur aneinander zu reihen. Es ist eine auf den ersten Blick altmodische, streng limitierte Form. Eine Form in Versen und Zeilen und Strophen. Sie schreibt Gedichte zu ihrer Italienreise. Begrenzt auf 143 Seiten zwischen zwei Buchdeckeln: "Ein Duft von Pinien und Lorbeer", so der Titel, lädt ein, "Lyrische Impressionen einer Italienreise" zu erleben. Diedenhofen verführt zu einer Reise, die feinfühlig und intensiv sich mit den jeweiligen Orten auseinandersetzt und an diesen Orten verweilt.

Da ist die alte Fabrik, sinnlos und doch schön im Land liegend, das verlassene Bauernhaus oder die Sandbank-Landschaft des Po, die man kreuzt, kommt man von Norden. Es geht nach San Gimignano, nach Volterra oder Florenz. Es wird eine Reise durch den kompletten Stiefel, bis hinunter nach Palermo, wo Diedenhofen den Wahlplakate beschreibt. Wobei ihre Zeilen angesichts Wutbürger, Wilders und Le Pen sehr optimistisch klingen, wenn sie den Wahlkämpfenden hinters Ohr schreibt: "Sie sollten bedenken/ Primaten nutzen/ Besen zum Fegen/ und Köpfe zum denken".

Es ist weniger die Politik, die beim Lesen ihrer Lyrik verfängt, es sind die sommerleichten wie nachdenklichen Bilder vom in der Hitze zehrenden Weg, vom Wein, vom Pranzo, dem Festessen, von den Städten, Dörfern und Orten, die die fast 80-Jährige Kleverin auf ihrer Reise passiert. Zeilen, die verfangen, wenn sie den Augenblick beschreibt in Versen, die angesicht heutiger rastloser Zeiten aus einer stilleren Zeit zu kommen scheinen und beim Augenblick verweilen dürfen.

Maria Diedenhofen "Ein Duft von Pinien und Lorbeer.Lyrische Impressionen", ISBN 978-3-95632-414-7, 16.80 Euro.

Quelle: RP