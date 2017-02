Kreis Kleve: Neue Karte für den Reichswald

Sechs Kommunen diesseits und jenseits der Grenze arbeiten an der neuen Wanderkarte für den größten zusammenhängenden Staatsforst in NRW. Euregio unterstützt das grenzüberschreitende Vorhaben mit Interreg-Mitteln. Von Matthias Grass

Es klingt in Zeiten von Google-Maps und Smartphone, von GPS-Daten und Navigationsgeräten altmodisch: Die neue Wanderkarte für den Reichswald ist erschienen. Doch über diese scheinbar altmodische Wanderkarte freuten sich jetzt bei der Euregio Rhein-Waal im Klever Schlösschen Haus Schmitthausen die Vertreter von sechs Kommunen dies- und jenseits der deutsch-niederländischen Grenze.

Es ist eine Karte auf laminiertem, wasserabweisendem Glanzpapier, die nicht mehr, aber auch nicht weniger bietet als alle Wege, die Straßen und Ortschaften und eine Legende, in der Gaststätten und Schutzhütten, Sehenswürdigkeiten und Aussichtspunkte verzeichnet sind. Sie ist unabhängig von Funknetzen und braucht keinen Akku, gilt als wetter- und reißfest und GPS-genau. Die Karte kostet 4,95 Euro und ist in den Buchhandlungen in den Städten und Gemeinden innerhalb der Grenzregion zu bekommen.

Denn auch in Zeiten von Google-Maps und Smartphone sind solche Karten, die "altmodisch" auf Papier einen Überblick geben und verlässliche Begleiter des Wanderers sind, gefragt. Das sagen unisono die Buchhändler in der Region und die Tourismusvertreter, die immer wieder Fragen nach einer Reichswaldwanderkarte abschlägig beantworten mussten.

Sie alle vermissten eine solche Karte schmerzlich. "Die alten Karten aus den 1970er-Jahren und die neueste von 2004 sind nämlich seit langem vergriffen", sagt Martina Gellert vom Stadtmarketing Kleve, das jetzt "Wirtschaft und Tourismus" heißt.

"Wirtschaft und Tourismus" in Kleve war sogenannter "Leadpartner" bei der Vorbereitung der Karte: Neben Kleve beteiligten sich Goch, Bedburg-Hau, Kranenburg und die beiden niederländischen Gemeinden Gennep und Berg en Dal an dem Werk. Sie alle grenzen an den Reichswald und wissen, dass ihre touristischen Gäste gerne im Reichswald wandern würden. "Die Gäste in den Gaststätten und Hotels ebenso, wie die vom Camping", sagt Erik de Gans aus Berg en Dal. Toos Pingen aus Gennep fügt an, dass viele Vierdaagse-Freunde auch wieder in die Region kämen. "Und die wollen auch weitere Strecken laufen", sagt Pingen.

Die sechs Städte und Gemeinden haben sich zum gemeinsamen Projekt unter der Leitung Kleves gefunden, um die neue Karte finanzieren zu können. Sie schrieben einen Interreg-Antrag an die Euregio, die EU förderte das 8000-Euro-Projekt mit 4000 Euro. Die Karte wurde nach Angaben des Forstes auf den neusten Stand gebracht. Es sind die kleinen A-Wanderwege im Wald drin, aber auch Fernwanderwege, wie der "E 8", der von Irland kommend nach Istanbul führt und den Reichswald durchläuft. Der Nabu steuerte Infos über Flora und Fauna hinzu, es gibt zehn Regeln für das Verhalten im Wald und natürlich fehlen auch nicht kurze Infos über die Dörfer und Städte. Das alles findet sich auf Rückseite der Karte.

Die Zusammenarbeit der Grenzkommunen sei wie geschaffen für die People-to-People-Projekte des Interreg-Programms, erklärt Andreas Kochs, stellvertretender Geschäftsführer der Euregio Rhein-Waal. Zumal man mit dieser Karte einen Lückenschluss innerhalb der Kartenwerke diesseits und jenseits der Grenze geschaffen haben.

Timo Güdden, Tourismus der Gemeinde Bedburg-Hau, betonte, dass man bei der Zusammenarbeit keine Grenzen mehr wahrgenommen habe. "Es war ein sehr fruchtbarer interkommunaler Austausch gewesen", sagt er. "Das Ergebnis, die Karte auf Papier, ist das, was der Wanderer lange vermisst hat." An der Tourist-Info der Gemeinde vor Schloss Moyland sei danach immer wieder gefragt worden.

Nach der Karte, die durch den rund 5100 Hektar großen Wald führt, der das größte zusammenhängende Waldgebiet am Niederrhein und der größte zusammenhängende öffentliche Staatsforst ist. Ein Forst, der zu allen Jahreszeiten zur Wanderung auf seinen gut ausgebauten Wander-, Rad- und Reiterwegen einlädt.

Quelle: RP