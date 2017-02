später lesen Kalkar-Niedermörmter Niedermörmter "rast" durch närrische Wochen Teilen

Twittern





2017-02-06T18:22+0100 2017-02-07T00:00+0100

Auch in der Session 2016 / 2017 lädt der Elferat aus Niedermörmter "Die Durchgeknallten 11" zu zwei Büttenabenden im geschmückten Festsaal in der Gaststätte "Zur Post", Rheinstraße 613, in Kalkar- Niedermörmter ein. Die erste Sitzung wird am Freitag, 24. Februar, und die 2. Sitzung am Samstag, 25. Februar - mit jeweiligem Beginn um 19.11 Uhr starten. Einlass ist ab 18 Uhr. Wie bereits in den vergangenen Jahren können sich die Gäste auf buntes Programm freuen, durch das der Präsident Hans van Bürck führt.