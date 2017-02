Pfandkistendiebstahl in Kleve: 1600 Gemüsekisten aus Supermarktlager gestohlen

Rund 1600 leere Gemüseklappkisten haben Diebe in der Nacht zu Dienstag aus dem Lager eines Supermarktes auf der Olmerstraße gestohlen. In den vergangenen Wochen wurden immer wieder Pfandkisten im Kreis Kleve gestohlen.

Bei dem Diebesgut handelt es sich um Pfandkisten, die im Gemüsehandel eingesetzt werden und je nach Größe mehrere Euro pro Stück wert sind. Etwa in der Zeit zwischen 22 Uhr am Montag und 5.45 Uhr am Dienstag brachen die Täter die Tür zu einem Außenlager des Marktes auf. Die Polizei geht aufgrund der Menge der Kisten davon aus, dass die Täter ihre Beute mit einem Auto abtransportiert haben. Hinweise zu verdächtigen Personen an die Polizei per Telefon 02821 5040.

In den vergangenen Wochen wurden bei Bauern und Gärtnern im Südkreis mehrfach Gemüsekisten gestohlen. Der Schaden lag jeweils bei mehreren Tausend Euro - oft im fünfstelligen Bereich. Ob es sich bei dem Einbruch in Kleve um dieselben Täter handelt, wird nun von der Polizei ermittelt. Da sich die Diebstähle häufen, schließt die Polizei nicht aus, dass in den Niederlanden ein Markt für die Kisten entstanden ist.

(mre)